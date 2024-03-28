США в начале марта предупредили российские власти об угрозе теракта в местах массовых скоплений людей, включая концерты. Действия российских спецслужб свидетельствуют, что они отреагировали на предупреждения, но предотвратить атаку на «Крокус Сити Холл» помешало сочетание нескольких факторов. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на мнение представителей западных спецслужб и экспертов. RTVI пересказывает содержание статьи.

Публикация NYT основана на интервью с представителями служб безопасности США и Европы, экспертами по безопасности и аналитиками, специализирующимися на возможностях международной разведки.

Источники издания подчеркнули, что сорвать тайные международные террористические заговоры сложно даже «в самых благоприятных обстоятельствах», при наличии конкретной информации и хорошо отлаженной работе служб безопасности.

В случае с «Крокусом», по их мнению, сыграли роль такие факторы, как:

усталость спецслужб после периода «повышенной бдительности» в связи с проведением президентских выборов;

высокий уровень недоверия как внутри российских силовых ведомств, так и в отношениях с зарубежными спецслужбами;

сосредоточенность спецслужб на ситуации вокруг Украины, конфронтации с Западом и «политических преследованиях внутри страны».

США поделились с Россией не всей информацией

7 марта посольство США в Москве предупредило об угрозе терактов в столичных местах массового скопления людей, «включая концерты». В сообщении указывалось, что атаки могут произойти в ближайшие 48 часов.

По данным NYT, ЦРУ, информируя российскую сторону о предполагаемом теракте, придерживалось директивы 2015 года. Она обязывает разведслужбы предупреждать «лиц из США и за их пределами» о конкретных угрозах, направленных на «умышленные убийства, серьезные телесные повреждения и похищения». Как отмечает NYT, Вашингтон обязан передавать такие данные даже своим противникам.

В последующие дни во внутренних отчетах российской разведки говорилось конкретно об угрозе со стороны граждан Таджикистана ― последователей группировки «Вилаят Хорасан»* (филиал «Исламского государства»*), пишет NYT со ссылкой на данные центра «Досье».

Эти отчеты, как утверждается, поступили в Совет безопасности России. В докладах указывалось на причастность таджиков к предотвращенным атакам в Европе, а также к нападениям в Иране и Турции. О предупреждениях со стороны западных стран и о возможной угрозе теракта в Москве в отчетах не говорилось, утверждает центр «Досье».

Однако к тому времени в российском правительстве усилился скептицизм к информации о предполагаемых терактах, говорится в публикации. Кроме того, по данным NYT, американские чиновники из-за враждебных отношений между США и Россией поделились с Москвой не всей, а только самой необходимой информацией о возможных атаках «из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках или методах разведки».

По словам высокопоставленных чиновников, в последние месяцы США внимательно следили за деятельностью «Вилаята Хорасан»* и получили «довольно конкретную информацию о подготовке терактов в Москве», пишет газета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту часть статьи NYT, заявил, что Кремлю ничего неизвестно о полноте сведений, переданных Вашингтоном. Он также отметил, что к информации NYT «со ссылкой на источники надо относиться с большой осторожностью в наше время».

Как в России отреагировали на предупреждения в США

В период, который американское посольство указывало в своем предупреждении об угрозе терактов в Москве, нападения не произошло. Ошиблась ли разведка США со временем атаки или террористы изменили план из-за усиления мер безопасности, остается неясным, пишет NYT.

19 марта Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, назвал «провокационными» заявления о возможности терактов в России. Он отметил, что это «напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество». В то же время он поручил спецслужбам «серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям».

Российские власти «по крайней мере, на начальном этапе» отреагировали на предупреждения Вашингтона, отмечает NYT. В день, когда посольство опубликовало свое сообщение, ФСБ отчиталась о предотвращении вооруженной атаки на синагогу в Калужской области со стороны последователей группировки «Вилаят Хорасан»*. Подозреваемые оказали силовикам сопротивление и были убиты, заявили в спецслужбе.

Двое убитых оказались гражданами Казахстана, что подтвердили в Комитете национальной безопасности республики. Американские чиновники посчитали рейд в Калужской области возможным признаком того, что российские власти начали действовать, пишет NYT.

Продюсер Иосиф Пригожин уже после теракта в «Крокус Сити Холле» рассказал в интервью «Парламентской газете», что в начале марта в концертном зале «очень серьезно усилили меры безопасности».

«Нас даже немножко обижало то, как с нами обходилась охрана. Потому что проверяли все — обыскивали концертные наряды, заглядывали во все косметички. <…> По впечатлениям, честно, даже в Кремлевский дворец было бы проще попасть, чем в «Крокус»», — рассказал Пригожин.

По его словам, директор площадки не стал объяснять причины таких действий, отметив лишь, что «есть решение усилить меры безопасности, и все».

15-летний школьник Ислам Халилов, работавший в гардеробе «Крокуса», рассказал в интервью после теракта, что примерно за неделю до нападения сотрудников «предупреждали, что могут быть атаки, проходил инструктаж». Он также отметил, что «в ту неделю были самые жесткие проверки, с собаками ходили».

Директор ФСБ Александр Бортников после теракта заявил, что информация американской стороны о готовящемся теракте носила общий характер.

«Мы реагировали на эту информацию, конечно, и принимали соответствующие меры, чтобы не допустить такого рода проявлений. <…> К сожалению, наши действия, которые мы осуществляли в отношении конкретных групп и конкретных лиц, — эта информация на тот момент не подтвердилась», — сказал Бортников.

Кремлю разведданные «никогда не предоставляются», сообщил в свою очередь Дмитрий Песков. Он пояснил, что эта информация относится к категории чувствительной и передается «от спецслужбы к спецслужбе».

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле случившееся провалом спецслужб, Песков сказал, что борьба с терроризмом требует полноформатного международного взаимодействия. Однако «сейчас, в связи с максимально обостренным конфронтационным периодом, этого сотрудничества не то что в полной мере, а ни в какой мере не ведется».

* запрещенная в России террористическая организация