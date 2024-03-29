Обвиняемые в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» сообщили, что их действия как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения координировал через голосовые сообщения в Telegram некий мужчина, который представился под псевдонимом. Об этом сообщает Следственный комитет.

«По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — утверждает СК.

Следствие продолжает проверку причастности представителей украинских спецслужб к организации и финансированию теракта, добавили в СК. В четверг, 28 марта, в ведомстве заявили, что в распоряжении следствия есть «подтвержденные данные» о том, что исполнителям теракта в «Крокусе» поступали «значительные денежные суммы» и криптовалюта из Украины.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 марта, заявил, что теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов, но допустил, что «это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима».

До этого, 23 марта, Путин говорил, что при попытке скрыться исполнители теракта двигались в сторону Украины. По словам Путина, «по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода государственной границы».

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 марта рассказал, что после теракта в «Крокусе» террористы не могли проникнуть в Беларусь из-за усиленных мер безопасности на границе, якобы сами террористы «это видели». По версии Лукашенко, преступники именно поэтому «отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы». Агентство Bloomberg отмечало, что эти слова Лукашенко опровергают версию о попытке террористов бежать на Украину.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 марта выразил уверенность, что за терактом стоит Киев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что за террористами стоят «кровавый режим Украины, Вашингтон, Брюссель», а глава ФСБ Александр Бортников заявлял о причастности к теракту США, Великобритании и Украины.

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. По данным американской прессы, речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ*, группировке «Вилаят Хорасан»*, что подтверждают данные разведки США. Аналогичную версию высказали такие страны, как Германия и Франция.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 25 марта заявил, что группировка «Вилаят Хорасан»* ранее пыталась совершить несколько терактов во Франции. Макрон в этом контексте предостерег Россию от «эксплуатирования» теракта, заявив, что со стороны Москвы было бы «цинично и контрпродуктивно» использовать произошедшее против Украины.

В Белом доме в тот же день заявили, что в Кремле якобы пытаются «найти способ свалить [теракт] на Украину», однако никакого участия Украины не было, нападение совершило ИГ*, «и точка». Сам Киев обвинения в свой адрес неоднократно отрицал, связывая их со «спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта и стал второй крупнейшей по числу жертв террористической атакой в истории современной России. По последним данным, при теракте пострадали 382 человека. Согласно опубликованному МЧС списку, жертвами теракта стали более 140 человек.

В рамках расследования теракта были арестованы девять фигурантов, в том числе четверо предполагаемых исполнителей. Как сообщала ФСБ, всего в рамках дела о теракте были задержаны 11 человек.

* запрещенная в России террористическая организация