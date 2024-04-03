Украина вербует в Таджикистане наемников для участия в боевых действиях против России, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС. По утверждению Патрушева, этим занимается украинское посольство в Душанбе.

«Известно также о том, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России», — сказал Патрушев (цитата по ТАСС).

Говоря о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», Патрушев заявил, что следы теракта ведут к украинским спецслужбам, однако «всем хорошо известно», что власти Украины «полностью контролируются США».

«Необходимо также учитывать, что ИГИЛ*, “Аль-Каиду”* и другие террористические организации создал Вашингтон», — отметил Патрушев.

По его словам, «показательно», что Запад сразу после поступления информации о теракте «начал активно продвигать тезис о непричастности Украины к совершенному преступлению».

«Теракт был хорошо организован и сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением западными СМИ в нужном для них русле», — сказал секретарь Совета безопасности.

Ранее о том, что теракт в «Крокусе» готовили исламисты при содействии Украины, заявил директор ФСБ Александр Бортников. «Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы. Сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение», — сказал Бортников 26 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу, после чего подожгли здание. Предполагаемых исполнителей задержали в Брянской области через несколько часов после трагедии.

Президент России Владимир Путин 23 марта говорил, что при попытке скрыться исполнители теракта двигались в сторону Украины. По словам Путина, «по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода государственной границы».

Согласно заявлению СК от 29 марта, обвиняемые в совершении теракта рассказали, что их действия через Telegram координировал некий анонимный мужчина, а после теракта преступникам якобы надо было прибыть в Киев за «вознаграждением». В самом Киеве обвинения в свой адрес неоднократно отрицали. В частности, МИД Украины связывал их со «спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе».

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. Источники американских СМИ в спецслужбах США отмечали, что речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ*, группировке «Вилаят Хорасан»*. Аналогичную версию высказали такие страны, как Германия и Франция.

Газета The Washington Post (WP) 2 апреля сообщила со ссылкой на неназванных американских чиновников, что США более чем за две недели до теракта передали России информацию о том, что потенциальной целью террористов может стать «Крокус Сити Холл». Комментируя эти данные, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это не относится к компетенции Кремля.

По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали. В рамках расследования теракта были арестованы деcять фигурантов. Как сообщала ФСБ, всего в рамках дела о теракте были задержаны 11 человек.

* запрещенная в России террористическая организация