Более чем за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» США передали России данные о том, что концертный зал может стать потенциальной целью террористов. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Источники газеты отметили, что Вашингтон передал Москве информацию о готовящемся нападении за день до публикации американским посольством в России сообщения о возможной угрозе теракта в столице.

7 марта посольство США в Москве предупредило об угрозе терактов в столичных местах массового скопления людей, «включая концерты». В сообщении говорилось, что атаки могут произойти в ближайшие 48 часов.

Один из собеседников WP отмечал, что американские власти также предупредили Россию о возможной атаке на синагогу в Москве. В день, когда посольство опубликовало свое сообщение, ФСБ отчиталась о предотвращении вооруженной атаки на синагогу в Калужской области со стороны последователей группировки «Вилаят Хорасан»*. Подозреваемые оказали силовикам сопротивление и были убиты, заявили в спецслужбе.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу, а также разлили в концертном зале бензин и подожгли. По последним данным, в результате атаки погибли 144 человека, более 550 пострадали.

28 марта The New York Times (NYT) со ссылкой на мнение представителей западных спецслужб и экспертов опубликовала статью, в которой говорится, что действия российских спецслужб свидетельствуют, что они отреагировали на предупреждения, но предотвратить атаку на «Крокус Сити Холл» помешало сочетание нескольких факторов.

Позже Reuters со ссылкой на три осведомленных источника писал, что Иран также предупреждал Россию о возможности крупной «террористической операции» незадолго до нападения на «Крокус». По данным агентства, в переданных Москве данных Тегеран указал, что члены ИГ* получили инструкции по подготовке к «крупной операции» на российской территории. Собеседник издания добавил, в информации о готовящейся атаке, которую предоставил Иран, не хватало конкретных подробностей о времени и цели атаки.

Российская сторона утверждает, что нападение на «Крокус Сити Холл» было совершено радикальными исламистами при участии Киева. МИД России 31 марта заявил, что следы теракта ведут на Украину. До этого Следственный комитет сообщил, что напавшие на концертный зал террористы получали средства из этой страны.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что вооруженное нападение на «Крокус» было организовано при участии США, Великобритании и Украины с целью «раскачать ситуацию, создать панику в обществе» в России. Украинские власти отвергают утверждения о причастности к теракту.

* запрещенная в России террористическая организация