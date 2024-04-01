Иран предупреждал Россию о возможности крупной «террористической операции» незадолго до вооруженного нападения на «Крокус Сити Холл», сообщает 1 апреля Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

«За несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России», — сказал один из собеседников агентства.

По его словам, эти сведения были получены в ходе допросов арестованных в связи со взрывами в Иране 3 января.

Reuters напоминает, что в январе иранская разведка отчиталась об аресте 35 человек, подозреваемых в причастности к взрывам в городе Керман, в результате которых погибло около 100 человек. Ответственность за них взяло на себя «Исламское государство»* (ИГ*). 19 января спецслужбы Ирана сообщили об аресте командира базирующегося в Афганистане филиала ИГИЛ-К* («ИГ-Хорасан»* или «Вилаят Хорасан»*).

«Один из [арестованных в Иране] террористов сообщил, что некоторые члены группировки уже выехали в Россию», — рассказал другой источник Reuters.

В переданных России данных Иран указал, что члены ИГ* получили инструкции по подготовке к «крупной операции» на российской территории, отметил источник. По утверждению источника, в информации о готовящейся атаке, которую Тегеран предоставил Москве, не хватало конкретных подробностей о времени и цели атаки.

«Поскольку Иран уже много лет является жертвой террористических атак, иранские власти выполнили свое обязательство предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов», — сообщил третий собеседник агентства, высокопоставленный сотрудник спецслужб.

Журналист Reuters спросил об этой информации представителя российского президента Дмитрия Пескова. «Нет, мне ничего об этом не известно», — ответил он.

МИД Ирана не ответили на просьбу агентства о комментариях. В Вашингтоне также не предоставили комментарий.

США предупреждали Россию о теракте

На следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле» ТАСС со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщил, что США передавали России информацию о подготовке теракта на российской территории. По словам собеседника агентства, эти данные имели общий характер и не содержали никакой конкретики.

Позже директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что в начале марта Россия получила от США информацию о риске теракта, но не на концерте группы «Пикник».

«Это информация общего характера — о подготовке террористического акта в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и принимали соответствующие меры. К большому сожалению, наши действия, которые мы осуществляли в отношении конкретных групп и конкретных лиц, — эта информация на тот момент не подтвердилась», — сказал он.

Посол США в России Линн Трейси заявила, что «переданная российским властям письменная информация» об угрозе теракта «была конкретной, своевременной и заслуживающей доверия».

Посольство США и МИД Британии 7 марта предупредили своих граждан об угрозе теракта в Москве, в том числе на концертах. Дипмиссии призвали избегать массовых мероприятий из-за угроз атаки экстремистов и внимательнее относиться к своему окружению. Кроме того, Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального, четвертого. Позднее предупреждения о возможных «атаках экстремистских группировок в крупных городах России» выпустили посольства Германии, Латвии, Чехии, Швеции и Южной Кореи.

Президент России Владимир Путин за три дня до нападения на «Крокус» назвал заявления западных дипмиссий о возможности терактов в стране провокационными.

«Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Страны Запада, в том числе США, Германия и Франция, утверждают, что ответственность за совершение теракта в «Крокусе» лежит на «Исламском государстве»*. По данным американских СМИ, речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ*, группировке «Вилаят Хорасан»*.

Российская сторона утверждает, что атака на «Крокус» была совершена радикальными исламистами при участии Киева. В частности, МИД России 31 марта заявил, что следы теракта ведут на Украину. До этого Следственный комитет сообщил, что напавшие на концертный зал террористы получали средства из этой страны. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что вооруженное нападение на «Крокус» было организовано при участии США, Великобритании и Украины с целью «раскачать ситуацию, создать панику в обществе» в России. Украинские власти отвергают утверждения о причастности к теракту.

*запрещенная в России террористическая организация