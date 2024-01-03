В результате подрыва нескольких взрывных устройств рядом с кладбищем в Кермане во время траурных шествий в память о гибели генерала Касема Сулеймани погибли 103 человека, более 140 пострадавших были доставлены в местные больницы, сообщил директор городской скорой помощи, передает агентство IRNA.

Заместитель губернатора Кермана по безопасности назвал взрывы террористическими актами. Агентство Tasnim сообщило, что источниками взрывов стали две сумки со взрывными устройствами, которые были активированы дистанционно.

Депутат иранского парламента, представитель города Джирофт провинции Керман Забихолла Азами-Сардуи заявил, что речь идет не о двух, а о четырех взрывах, передает агентство Jamaran. Источник этой информации депутат не указал. Представитель администрации города Рефсенджан сообщил, что террористическая операция могла быть проведена с использованием пояса со взрывчаткой.

Сумки со взрывными устройствами были расположены у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище в Кермане, где люди собрались, чтобы отдать дань памяти бывшему командующему спецподразделением «аль-Кудс» корпуса стражей Исламской революции, генералу Касему Сулеймани, который был убит в Багдаде 3 января 2020 года в результате авиаудара, нанесенного американскими ВВС.

По версии властей США, Касем Сулеймани числился среди причастных к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. После убийства Сулеймани, иранские войска нанесли удары по базам США, расположенным в Иране.