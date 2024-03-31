МИД России передал властям Украины требования об аресте и выдаче всех причастных к терактам в России, включая нападение на «Крокус Сити Холл». Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало в воскресенье, 31 марта.

Россия требует от Украины «немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб», говорится в сообщении. Ведомство предупредило, что нарушение Киевом обязательств по антитеррористическим конвенциям может повлечь международно-правовую ответственность.

В числе причастных к организации терактов на территории России МИД назвал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. Ведомство напомнило, что в конце марта руководитель СБУ дал интервью, в котором признал в том числе организацию Киевом подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и покушений на нескольких россиян.

«Совершенный 22 марта в г. Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт — далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину», — подчеренул МИД.

В своем заявлении ведомство перечислило последствия терактов и покушений с применением взрывных устройств. Среди них — гибель журналистки Дарьи Дугиной и военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), тяжелое ранение писателя Захара Прилепина и смерть его водителя Александра Шубина, гибель пяти человек в результате подрыва Крымского моста и ранения 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге на встрече с Татарским.

Среди прочего, МИД указал, что рейды организации «Русский добровольческий корпус»* в приграничных областях также привели к гибели и увечьям мирных граждан, включая детей.

Требования к властям Украины переданы в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ), указал МИД.

*запрещенная в России террористическая организация