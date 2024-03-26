Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк раскрыл детали покушений на российских политиков, общественных деятелей и военкоров. В в эфире украинского телевидения он, в частности, рассказал, от чего погиб военкор Владлен Татарский, и как пострадал писатель Захар Прилепин. Слова руководителя спецслужбы также приводит издание «Политика Страны».

Во время интервью Малюк отказался официально признавать причастность украинской спецслужбы к покушениям, но отметил, что вопросы о громких убийствах в России «задаются по адресу». Свои слова он подкрепил дополнительной информацией и подробностями нападений.

По словам главы СБУ, военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин. — Прим. RTVI) погиб в результате детонации взрывчатки, содержащей «400 грамм термобара», которая находилась внутри статуэтки-бюста.

Малюк также добавил, что Татарский, по его сведениям, «ввел андеграундную, тюремную субкультуру, организовав изнасилования украинских пленных». Глава украинской Службы безопасности считает, что военкор «кармически ответил» за такие действия.

Для покушении на российского писателя и политика Захара Прилепина, по словам Малюка, применялась противотанковая мина. Глава СБУ отметил, что, хотя писатель остался жив, он получил серьезные травмы, в частности пострадали «его таз, ноги». Кроме того, Малюк утверждает, что Прилепин «извините, остался без гениталий».

Руководитель СБУ также заявил, что экс-депутата Верховной рады Илью Киву застрелили из пистолета калибра 9х19, а генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб от взрывчатки, содержащей «800 граммов пластида», хотя первое время следствие называло причиной гибели залетевшую в окно ракету. Кроме того, Малюк упомянул и взрыв в барбершопе, где пострадал глава МВД ЛНР Игорь Корнет, получивший после этого инвалидность.

В России заявления главы СБУ сочли признанием в совершенных преступлениях. Днем 26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Глава украинской спецслужбы объявлен в федеральный и межгосударственный розыски.

В начале февраля украинское госагентство «Укринформ» сообщало со ссылкой на собственные источники, что СБУ причастна к убийствам Ильи Кивы, Владлена Татарского, а также генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко, депутата ЛНР Олега Попова и некоторых других политических деятелей. Источники издания тогда признавались, что «ликвидация врагов Украины» — одно из направлений работы украинской службы безопасности.

Покушения на российских политиков и военкоров

Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб в сентябре 2022 года в результате взрыва в его кабинете. Вместе с ним на месте скончалась его заместитель Екатерина Стегленко. Источник «Интерфакса» сообщал, что в помещении, предположительно, сработало самодельное взрывное устройство.

2 апреля 2023 года в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге проходил творческий вечер военного журналиста Владлена Татарского. В одной из статуэток, которую презентовали военкору, находилась взрывчатка. Татарский погиб на месте. Также ранения получили еще 52 человека, находившихся в кафе. Произошедшее квалифицировали как теракт.

В ходе расследования была задержана петербурженка Дарья Трепова, которая, как установило следствие, принесла начиненную взрывчаткой фигуру. В суде девушка призналась, что выполняла указание украинских заказчиков, но не знала, что находится внутри. Трепову признали виновной и приговорили к 27 годам лишения свободы.

6 мая 2023 года в Нижегородской области взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина. В результате ЧП погиб охранник и водитель писателя Александр Шубин. Самого Прилепина со множественными ранениями на вертолете доставили в больницу, его удалось спасти.

По делу о теракте в отношении Прилепина вскоре арестовали уроженца Донецкой области Александра Пермякова. В СК сообщили, что на допросе Пермяков признался, что по заданию украинских спецслужб заложил по пути следования автомобиля Прилепина взрывное устройство и привел его в действие дистанционно.

В середине мая 2023 года в барбершопе в центре Луганска прогремел взрыв, один мирный житель скончался на месте. Внутри парикмахерской в это время находился также глава МВД ЛНР Игорь Корнет, он получил множественные ранения.

В начале декабря 2023 года в Подмосковье обнаружили мертвым бывшего депутата Верховной рады Илью Киву. Украинские источники сообщали, что бывшего нардепа республики ликвидировали спецслужбы страны. Кива переехал в Россию в 2022 году.

В мае 2023 года руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов во время интервью заявил о причастности ведомства к покушениям на некоторых публичных личностей в России. Он также не стал как-либо отрицать или подтверждать участие в организации атаки на писателя Захара Прилепина.