Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк раскрыл детали покушений на российских политиков, общественных деятелей и военкоров. В в эфире украинского телевидения он, в частности, рассказал, от чего погиб военкор Владлен Татарский, и как пострадал писатель Захар Прилепин. Слова руководителя спецслужбы также приводит издание «Политика Страны».

Во время интервью Малюк отказался официально признавать причастность украинской спецслужбы к покушениям, но отметил, что вопросы о громких убийствах в России «задаются по адресу». Свои слова он подкрепил дополнительной информацией и подробностями нападений.

По словам главы СБУ, военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин. — Прим. RTVI) погиб в результате детонации взрывчатки, содержащей «400 грамм термобара», которая находилась внутри статуэтки-бюста.

Малюк также добавил, что Татарский, по его сведениям, «ввел андеграундную, тюремную субкультуру, организовав изнасилования украинских пленных». Глава украинской Службы безопасности считает, что военкор «кармически ответил» за такие действия.

Александр Демьянчук / ТАСС

Для покушении на российского писателя и политика Захара Прилепина, по словам Малюка, применялась противотанковая мина. Глава СБУ отметил, что, хотя писатель остался жив, он получил серьезные травмы, в частности пострадали «его таз, ноги». Кроме того, Малюк утверждает, что Прилепин «извините, остался без гениталий».

Руководитель СБУ также заявил, что экс-депутата Верховной рады Илью Киву застрелили из пистолета калибра 9х19, а генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб от взрывчатки, содержащей «800 граммов пластида», хотя первое время следствие называло причиной гибели залетевшую в окно ракету. Кроме того, Малюк упомянул и взрыв в барбершопе, где пострадал глава МВД ЛНР Игорь Корнет, получивший после этого инвалидность.

В России заявления главы СБУ сочли признанием в совершенных преступлениях. Днем 26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Глава украинской спецслужбы объявлен в федеральный и межгосударственный розыски.

В начале февраля украинское госагентство «Укринформ» сообщало со ссылкой на собственные источники, что СБУ причастна к убийствам Ильи Кивы, Владлена Татарского, а также генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко, депутата ЛНР Олега Попова и некоторых других политических деятелей. Источники издания тогда признавались, что «ликвидация врагов Украины» — одно из направлений работы украинской службы безопасности.

Покушения на российских политиков и военкоров

Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб в сентябре 2022 года в результате взрыва в его кабинете. Вместе с ним на месте скончалась его заместитель Екатерина Стегленко. Источник «Интерфакса» сообщал, что в помещении, предположительно, сработало самодельное взрывное устройство.

2 апреля 2023 года в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге проходил творческий вечер военного журналиста Владлена Татарского. В одной из статуэток, которую презентовали военкору, находилась взрывчатка. Татарский погиб на месте. Также ранения получили еще 52 человека, находившихся в кафе. Произошедшее квалифицировали как теракт.

В ходе расследования была задержана петербурженка Дарья Трепова, которая, как установило следствие, принесла начиненную взрывчаткой фигуру. В суде девушка призналась, что выполняла указание украинских заказчиков, но не знала, что находится внутри. Трепову признали виновной и приговорили к 27 годам лишения свободы.

6 мая 2023 года в Нижегородской области взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина. В результате ЧП погиб охранник и водитель писателя Александр Шубин. Самого Прилепина со множественными ранениями на вертолете доставили в больницу, его удалось спасти.

По делу о теракте в отношении Прилепина вскоре арестовали уроженца Донецкой области Александра Пермякова. В СК сообщили, что на допросе Пермяков признался, что по заданию украинских спецслужб заложил по пути следования автомобиля Прилепина взрывное устройство и привел его в действие дистанционно.

В середине мая 2023 года в барбершопе в центре Луганска прогремел взрыв, один мирный житель скончался на месте. Внутри парикмахерской в это время находился также глава МВД ЛНР Игорь Корнет, он получил множественные ранения.

В начале декабря 2023 года в Подмосковье обнаружили мертвым бывшего депутата Верховной рады Илью Киву. Украинские источники сообщали, что бывшего нардепа республики ликвидировали спецслужбы страны. Кива переехал в Россию в 2022 году.

В мае 2023 года руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов во время интервью заявил о причастности ведомства к покушениям на некоторых публичных личностей в России. Он также не стал как-либо отрицать или подтверждать участие в организации атаки на писателя Захара Прилепина.