Второй Западный окружной военный суд приговорил к 27 годам колонии общего режима Дарью Трепову, фигурантку дела о взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Суд назначил наказание Треповой — 27 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 600 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

Обвинение запрашивало для Треповой 28 лет колонии и 800 тыс. рублей штрафа. Ей вменили совершение теракта, незаконный оборот взрывных устройств и подделку документов (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК, ч. 4 ст. 222.1 УК, ч. 4 ст. 327 УК).

Сама Трепова признала вину только по одной из предъявленных статей — в использовании поддельного водительского удостоверения. 22 января в своем последнем слове она заявила, что не испытывала «ненависти» к погибшему военкору и не хотела его смерти.

«Я не знала, кто такой Владлен Татарский. Когда мы встречались с ним лично, он мне показался добродушным. Мужчина с чувством юмора, у меня не было к нему ненависти. Я не желала ему смерти», — сказала тогда Трепова (цитата по «78.ru»).

Владлен Татарский был родом из Донбасса, родился в городе Макеевке 25 апреля 1982 года. Участвовал в боевых действиях с 2014 года, с 2022-го активно освещал бои на Украине. Большой резонанс вызвала его фраза, произнесенная во время включения из Георгиевского зала Кремля 30 сентября 2022 года, после официального вхождения в состав России новых регионов: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим».

По данным агентства ТАСС, обвиняемый в укрывательстве Треповой Дмитрий Касинцев, который признал свою ответственность и попросил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы, приговорен к 1 году и 9 месяцам колонии общего режима.

Агентство подчеркивает, что приговор Треповой стал самым строгим приговором женщине в истории России; ранее максимальным был приговор в 25 лет заключения. Защита Треповой намерена обжаловать приговор.

Задания поступали из Украины

По версии следствия, в день теракта, 2 апреля 2023 года, Трепова в петербургском кафе, где проходила встреча дискуссионного клуба «Кибер Z фронт», вручила Татарскому статуэтку в виде его бюста с заложенной внутрь взрывчаткой. Военкор при последовавшем взрыве погиб на месте, пострадали больше 50 человек.

Трепова в суде признала, что выполняла задания, поступавшие ей из Украины. Вместе с тем она утверждала, что кураторы говорили ей, будто в бюсте, который надо передать Татарскому, не бомба, а трекер с микрофоном для слежки за ним.

«Я готова была пожертвовать свободой, чтобы узнать правду (о микрофоне в статуэтке), но не готова была пожертвовать чужими жизнями. <…> Если бы сохранились переписки с кураторами, то меня бы сейчас точно не судили за умышленный теракт», — говорила Трепова.

СК считает, что Трепова выполняла «указания лиц, действовавших с территории Украины». Согласно обвинительному заключению, которое цитировала «Фонтанка», Трепову еще в 2022 году вовлекли в созданную на Украине преступную группу, причем девушка якобы знала, зачем она создавалась.

По версии обвинения, статуэтка, переданная Татарскому, была изготовлена еще в феврале 2023 года. Взрывное устройство было активировано с помощью телефонного вызова.

МВД после задержания Треповой опубликовало видео, на котором девушка признается, что пронесла в кафе взорвавшуюся статуэтку. Позже она объясняла, что думала, что в посылке для Татарского «нет ничего опасного». Росфинмониторинг внес Трепову в список террористов и экстремистов.

По версии ФСБ, взрывное устройство Треповой передал через службу доставки гражданин Украины Юрий Денисов. Организатором убийства Татарского СК назвал бывшего журналиста «Белсата» Романа Попкова, ему заочно предъявлено обвинение по статье о руководстве совершением террористического акта (ч. 4 ст. 205.1 УК).

Сам Попков отвергал обвинения в свой адрес, объясняя, что ему «трудно командовать такими штуками уже хотя бы потому», что у него «в России, в лапах у этого режима, находятся мать и младший брат».

Муж Треповой Дмитрий Рылов 17 января обратился к Попкову с открытым письмом, в котором призвал его признаться в причастности к покушению на военкора и рассказать «как все происходило». Попков заявил, что не будет обсуждать «питерскую операцию до тех пор, пока не настанет нужное для этого время».