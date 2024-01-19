Дмитрий Рылов ― муж Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) в Петербурге, ― обратился с открытым письмом к бывшему журналисту «Белсата» Роману Попкову, которого Следственный комитет назвал организатором преступления. Рылов призвал Попкова «поступить правильно» и признаться в причастности к убийству. Попков ответил на обвинения, заявив, что не будет обсуждать «питерскую операцию до тех пор, пока не настанет нужное для этого время».

Рылов заявил в соцсети Х, что «со стопроцентной уверенностью» знает от самой Треповой, что они с Попковым общались. Он выразил убежденность в том, что именно Попков «приложил руку к тому, чтобы Даша пошла на жертву, которую она даже не осознавала».

«Я знаю, что Даша выполняла некое «тестовое задание», полученное от вас, и теперь уже очевидно, что никакого тестового задания не планировалось», — написал муж Треповой.

Он обвинил Попкова в том, что журналист сделал из Треповой «ходячую бомбу, которая должна была умереть, но чудесным образом выжила». Рылов потребовал от Попкова рассказать, «как всё происходило», как «вы или связанные с вами люди убедили Дашу отнести статуэтку Татарскому, не зная о ее содержимом», а также показать скриншоты переписки с Треповой.

Попков ответил на обращение Рылова в своем телеграм-канале. Он назвал «кончеными мразями» тех, кто обвиняет его в намерении «убить своего друга Дашу».

«Эти люди ничего не знают об операции, которую обсуждают. И не должны ничего знать. <…> Я не буду обсуждать питерскую операцию до тех пор, пока не настанет нужное для этого время», — написал Попков.

Он добавил, что Трепова может говорить про него «то, что считает нужным», а также призвал «с уважением относиться к Дашиным тотально правдивым показаниям в суде». «Она все говорит верно», — отметил Попков.

Рылов в ответ на пост журналиста заявил, что тот «фактически признал свое прямое участие в “операции”, признал, что ее детали раскрывать не будет, тем самым доказав, что Даша была использована им и другими людьми втемную для достижения своих целей».

Убийство Владлена Татарского

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в петербургском кафе, где проходила встреча дискуссионного клуба «Кибер Z фронт». На следующий день по подозрению в убийстве была задержана Дарья Трепова. По версии следствия, она принесла в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору.

СК считает, что преступление «тщательно готовилось на территории Украины» лицами, не согласными с проведением военной операции, ради «устрашения населения, побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО», а также дискредитации деятельности органов российской власти.

По делу также проходит Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Треповой в своей квартире после теракта. Роману Попкову заочно предъявлено обвинение по статье о «руководстве совершением теракта», он объявлен в розыск. Сам журналист отрицал обвинения в свой адрес. По его словам, они с Треповой «иногда переписывались» в твиттере по вопросам журналистики. Попков утверждал, что не отдавал ей «никаких приказов» и не знакомил «ни с какими украинскими разведчиками».