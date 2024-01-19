Гособвинение попросило назначить 28 лет колонии общего режима и 800 тыс. рублей штрафа Дарье Треповой, обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Прения по делу проходили 19 января в Первом Западном окружном военном суде Петербурга. Трепову обвиняют в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов (ч. 4 ст. 327, ч. 4 ст. 222.1, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).

Еще одного фигуранта дела — Дмитрия Касинцева, обвиняемого в укрывательстве (ч. 2 ст. 316 УК) Треповой в своей квартире после теракта, — обвинение попросило приговорить к одному году 10 месяцам колонии общего режима.

К Треповой также заявлены гражданские иски от потерпевших о возмещении морального и материального вреда на сумму 45 млн рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на адвоката Даниила Бермана. Потерпевшими по делу признаны 85 человек. Самый крупный иск в размере 15 млн рублей подала мать Татарского.

Трепова заявила, что не признает заявленные к ней исковые требования, поскольку не признает вину в теракте.

Убийство Владлена Татарского

Военкор погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в петербургском кафе, где проходила творческая встреча с Татарским. По версии следствия, Дарья Трепова, которую задержали на следующий день после теракта, вручила Татарскому статуэтку в виде его бюста с заложенной внутрь взрывчаткой.

Трепова выполняла «указания лиц, действовавших с территории Украины», считает СК. Согласно обвинительному заключению, которое цитировала «Фонтанка», Трепову еще в 2022 году вовлекли в созданную на Украине преступную группу, причем девушка якобы знала, зачем она создавалась. По версии обвинения, статуэтка, которую Трепова передала Татарскому, была изготовлена еще в феврале 2023 года. Взрывное устройство было активировано с помощью телефонного вызова.

МВД после задержания Треповой опубликовало видео, на котором девушка признается, что пронесла в кафе взорвавшуюся статуэтку. Позже она заявила в интервью, что думала, будто в посылке для Татарского «нет ничего опасного». Росфинмониторинг внес Трепову в список террористов и экстремистов.

По версии ФСБ, взрывное устройство Треповой передал через службу доставки гражданин Украины Юрий Денисов. Он также внесен в перечень террористов и экстремистов. Организатором убийства Татарского Следственный комитет назвал бывшего журналиста «Белсата» Романа Попкова, ему заочно предъявлено обвинение по статье о руководстве совершением террористического акта (ч. 4 ст. 205.1 УК).

17 января муж Треповой Дмитрий Рылов обратился к Попкову с открытым письмом, в котором призвал его признаться в причастности к покушению на военкора и рассказать «как все происходило». Попков заявил, что не будет обсуждать «питерскую операцию до тех пор, пока не настанет нужное для этого время».