В Подмосковье на территории гостиничного комплекса «Величъ Country Club» найден мертвым бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. На Украине его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о госизмене и другим обвинениям. В Главном управлении разведки Украины подтвердили, что Киву «ликвидировали». Подробности — в материале RTVI.

По данным Mash, тело Кивы обнаружили 6 декабря на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево Одинцовского района Подмосковья. По данным телеграм-канала, на правом виске у него была рана, на левой части лица — гематома. Baza пишет, что экс-депутат лежал на животе, вокруг него была «большая лужа крови».

По утверждению источника телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», Кива получил смертельное ранение в лесопарке и «какое-то время шел по тропинке в сторону основного здания отеля».

Тело политика обнаружил работник гостиничного комплекса, оно лежало рядом с коттеджем, где Кива проживал постоянно, утверждает «Московский комсомолец». По данным газеты, проход на территорию был открытым.

В «Величъ Country Club» изданию MSK1.ru заявили, что «это какая-то ошибка». «В отеле все спокойно. Не знаю, что произошло в округе, но у нас все хорошо», — сказала гендиректор комплекса Юлия Синицына.

В комментарии «ВЧК-ОГПУ» Синицына подтвердила, что на территории загородного клуба нашли тело. По ее словам, труп обнаружил местный житель, который сообщил об этом менеджеру отеля. Работники опознали в убитом Киву и заявили в полицию. Синицына добавила, что в помещение, где жил экс-депутат, никто не заходил, и там сохранился порядок вещей.

Издания «Суспильне», УНИАН и «Украинская правда» утверждают со ссылкой на источники в силовых структурах, что убийство Кивы было «спецоперацией СБУ», при этом использовалось стрелковое оружие. Позже представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил «Суспильне», что Кива был «ликвидирован».

«Киву убили. Свой среди чужих/чужой среди своих обычно уничтожается своими. Чужим просто нет до него дела», — прокомментировала случившееся в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По факту убийства Кивы Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по соответствующей статье (ст. 105 УК). Как утверждается в пресс-релизе ведомства, «неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия», инцидент произошел на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево.

«К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов», — сообщили в СК.

Последний пост Кивы в его телеграм-канале, опубликованный утром 6 декабря, был посвящен президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем говорится, что глава государства якобы опасается своего убийства или выдачи Москве, если в США на президентских выборах победит Дональд Трамп. В конце поста Кива предложил Зеленскому «сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос».

Кто такой Илья Кива

Илья Кива был членом «Правого сектора»* и советником бывшего министра МВД Украины Арсена Авакова, участвовал в боевых действиях против республик Донбасса. Впоследствии был депутатом Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа ― За жизнь» Виктора Медведчука и выступал за участие России в урегулировании ситуации на востоке Украины.

В 2021 году Кива опубликовал видеоролик, в котором поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, назвав его «настоящим лидером своей нации и дружественного народа». После этого прокуратура Украины возбудила против политика уголовное дело о госизмене. После этих событий Кива сказал в интервью RTVI, что уважает Путина, поскольку он «сумел изменить ход истории, вернув былое уважение России и русскому народу, а у противников вызвал страх».

После начала военной операции Кива уехал в Россию. Великобритания, Украина, Канада и Австралия ввели против него санкции.

В ноябре 2023 года Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя, госизмене, публичном использование коммунистической символики и «публичных призывах к агрессивной войне».

* организация признана в России экстремистской и запрещена