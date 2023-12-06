В Подмосковье найден мертвым бывший депутат Верховной рады Илья Кива, сообщили телеграм-каналы «112» и Mash. По данным РИА Новости, тело, предположительно, Кивы обнаружено в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района.

Как уточняет Mash, окровавленное тело Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club». На правом виске у него была резаная рана, на левой части лица — гематома, отмечает телеграм-канал. Об этом же пишет телеграм-канал Baza.

Источник «Украинской правды» в силовых структурах утверждает, что за убийством Кивы стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата, пишет Страна.ua.

С российской стороны смерти Кивы официально пока не подтверждалась. Бывший депутат вел свой телеграм-канал, последний пост в нем был опубликован утром 6 декабря.

Киве было 46 лет. В 2019 году он избрался депутатом Рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь». До этого служил в зоне АТО, состоял в «Правом секторе»*.

В марте 2022 года Киву лишили мандата. Он уехал с Украины накануне начала российского военной операции «под предлогом отдыха на территории ЕС», пишет УНИАН. Позже стало известно, что экс-депутат находится в России.

Кива поддержал ввод войск на Украину. В апреле 2022 года попросил у президента Владимира Путина политическое убежище и гражданство.

В ноябре этого года суд во Львове заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы. Ему вменялись, в частности, госизмена и призывы к захвату власти.

* организация признана в России экстремистской и запрещена