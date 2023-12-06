Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об убийстве после того, как бывший украинский депутат Илья Кива был найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канала управления ведомства по региону.

Дело возбуждено по ст. 105 УК (убийство). По предварительным данным следствия, вечером 6 декабря «неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия». Это произошло на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского округа, сообщил СК.

О том, что Кива найден мертвым в Подмосковье, ранее сообщили телеграм-каналы и СМИ. По данным Mash и Baza, тело экс-депутата обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в Супонево.

Смерть экс-депутата прокомментировал спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. «Можем подтвердить, что Кива — все. И такая судьба постигнет других предателей Украины», — приводит его слова «РБК Украина». «Украинская правда» со ссылкой на источник написала, что к убийству Кивы причастна Служба безопасности Украины (СБУ).

Киве было 46 лет. В 2019 году он избрался депутатом Рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь». Уехал с Украины накануне начала российской военной операции. Вскоре после этого — в марте 2022 года — был лишен мандата. В апреле того же года попросил у президента Владимира Путина политическое убежище и гражданство.

В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы. Ему, в частности, вменялись госизмена и призывы к захвату власти.