Нынешний вооруженный конфликт может продлиться еще 10 лет, в мире могут возникнуть новые военные очаги. Такое мнение президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко высказал в программе RTVI «Что это было».

«Лет 10 точно, быстрее не закончится», — сказал Минченко в ответ на вопрос, всегда ли Россия будет жить в условиях вооруженного конфликта.

«Вы же видите, что происходит. Любой человек, который начинает говорить о каких-то компромиссах, договоренностях, с ним что-то происходит, как, например, со словацким премьер-министром Фицо. Или ситуация сейчас с очередной попыткой переворота в Турции. Как-то голуби мира не котируются в мире», — отметил Минченко.

Очень многим кажется, что новая мировая война может стать средством для перезагрузки мирового порядка, экономики, а также для заработка, продолжил политолог. По его словам, «уже такие огромные деньги люди подняли на украинском конфликте».

«Американцы получили рынок СПГ Европы после взрыва «Северного потока». Пожалуйста, вот у них возможность продавать свой более дорогой газ, они стали практически монополистами. Военно-промышленный комплекс получил огромные заказы. Фонды, которые совсем недавно спонсировали «зеленую энергетику», сейчас вкладывают деньги в военно-промышленный комплекс. Если сейчас люди массово вкладывают деньги в компании ВПК, значит, это быстро не закончится, потому что слишком много заинтересованных в том, чтобы это продолжалось», — рассуждает Минченко.

Он добавил, что есть «косвенные бенефициары» украинского конфликта.

«В странах Восточной Европы осталось большое количество боеприпасов еще со времен Варшавского договора, которые подлежали утилизации. А просто так ты не утилизируешь, ты должен за это сборы заплатить и так далее. А тут они раз — сбросили это все на Украину, там все это расстреляли, и всё, нет расходов, сплошной профит, экономия.