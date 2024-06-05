Саммит по Украине, который пройдет в середине июня в Швейцарии, может открыть двери для будущих переговоров с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Согласно ему, целью так называемого саммита мира — найти способы привлечь российских официальных лиц к переговорам на основе трех пунктов из мирного плана, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Речь идет о трех ключевых принципах:

безопасными должны быть все объекты ядерной энергетики и любая угроза применения ядерного оружия недопустима. Запорожская АЭС должна работать под контролем Украины в соответствии с принципами, установленными Международным агентством по атомной энергии;

продовольственная безопасность не должна быть под угрозой из-за ограничения судоходства в Черном и Азовском морях. Украина должна иметь возможность поставлять свою сельскохозяйственную продукцию третьим странам;

военнослужащие с обеих сторон, взятые в плен во время боевых действий, должны быть освобождены.

Вместе с тем, согласно плану Зеленского, «депортированных и незаконно перемещенных» украинских детей и гражданских лиц необходимо вернуть на родину.

Хотя Россия не будет участвовать в саммите, в документе, с которым ознакомился Bloomberg, сказано, что все стороны конфликта должны работать над прекращением боев.

«Поэтому мы договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами доверия в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей Российской Федерации», — говорится в проекте документа.

По данным Bloomberg, перед тем, как начать переговоры с Москвой, Зеленский планирует обрести поддержку стран Глобального Юга.

Глобальный Юг ― это преимущественно небогатые страны, расположенные в Африке, Азии и Латинской Америке. Считается, что данным термином, по причине политкорректности, заменено выражение «страны Третьего мира». Однако «югом» эти регионы называют лишь формально: например, такие страны как Индия, Мексика и Океания физически расположены в северном полушарии. Фактически Глобальным Югом называют ряд стран, ВВП которых на душу населения составлял в 2021 году менее $15 тыс.

Более того, с этими странами украинский лидер намерен обсудить более широкий круг вопросов, в том числе вывод российских войск из Украины.

Bloomberg пишет, что для этого, а также для привлечения большего числа стран-участниц «мирного саммита», план конференции пришлось сузить до трех основополагающих принципов.

Точное количество представителей государств, которые посетят саммит в Швейцарии, все еще неизвестно. По состоянию на 4 июня участие делегаций из Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки и Саудовской Аравии по-прежнему оставалось под вопросом.

Министр иностранных дел Китая Ван И в начале июня сообщал, что более 20 стран поддержали инициативу Пекина по урегулированию конфликта на Украине. Проект, в котором путь к миру соответствует Уставу ООН, предполагает проведение второго саммита, писал Bloomberg.

«Великая битва за свободу»

Обозреватель американского аналитического Института ответственного государственного управления им. Куинси* (Quincy Institute for Responsible Statecraft*) Куинси Тед Снайдер считает, что единственным способом разрешить украинский конфликт остается создание новой, открытой для всех, архитектуры европейской безопасности, которая не будет зависеть исключительного от результатов двусторонних переговоров.

По мнению Снайдера, Зеленскому будет сложно договориться об окончании военных действий, не выполнив обещаний перед своим народом и не отвоевав Крым и Донбасс. Кроме того, пока продолжаются бои, страна может лишиться и других территорий, что также усложняет процесс переговоров для украинского лидера.

Американский журналист полагает, что военные потери ставят под угрозу жизнь украинского лидера. По мнению Снайдера, если Киев согласится на мир с Москвой, то украинские националистические группировки активизируются против Зеленского.

Аналитик полагает, что Украина могла бы переложить ответственность за конфликт на Вашингтон. Тем более, что президент США Джо Байден с самого начала называл ситуацию на Украине «великой битвой за свободу: битвой между демократией и автократией», пишет обозреватель.

Однако после двух лет противостояния и гибели многих украинцев США также будет трудно согласиться на условия, которые не отличаются от «Стамбульских соглашений» — два года назад.

Мирная конференция по украинской «формуле мира» пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Свое участие в саммите подтвердили США, которые будут представлять вице-президент страны Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

От участия в мероприятии уже отказался Китай. По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, на мирной конференции должны присутствовать представители как Украины, так и России, иначе «мирная конференция вряд ли сможет сыграть существенную роль в восстановлении мира».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов