Президент Украины Владимир Зеленский объявил о полной готовности украинского «плана победы». Как ожидается, он будет представлен в конце сентября президенту США Джо Байдену, кандидатам на пост главы государства Дональду Трампу и Камале Харрис, а также американскому Конгрессу. Какова цель «плана победы», что он включает и как его оценивают в России — в материале RTVI.

Зеленский заявил о подготовке «плана победы» в конце августа. Он отметил, что план состоит из четырех направлений, и назвал одним из них вторжение ВСУ в Курскую область.

По словам Зеленского, речь в плане также идет о «стратегическом месте Украины в инфраструктуре безопасности мира», «принуждении» России к окончанию боевых действий дипломатическим путем и экономических шагах. В интервью CNN украинский президент уточнил, что в плане есть и пятый пункт, который понадобится Киеву после завершения военных действий, но деталей не привел.

18 сентября Зеленский объявил в своем вечернем обращении, что «план победы» полностью готов, и теперь нужна «решимость реализовать» его. Он подчеркнул, что «нет и не может быть никакой альтернативы миру», а также отверг возможность заморозки конфликта и прочие варианты, которые выведут боевые действия на другой этап.

Содержание «плана победы»

Подробности «плана победы» Зеленский не раскрывает. Он упоминал, что в плане, среди прочего, говорится об «очень сильной военной поддержке» и «решении по экономической поддержке».

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в «план победы» входит увеличение инвестиций в военное производство на Украине, «аудит санкций» против России, а также возможность Украины самостоятельно выбирать свою роль в мировой политике и вступать в любые альянсы.

«План победы» направлен на то, чтобы усилить позиции Киева после достижения мира, пишет Le Monde со ссылкой на источник. По данным газеты, в рамках этой стратегии Зеленский хочет добиться от Байдена — пока тот не ушел с поста президента США — заверений в том, что Украину после окончания конфликта пригласят в НАТО.

По данным источников Bloomberg, Зеленский также намерен добиваться вступления Украины в Евросоюз, подписания соглашений в области экономики и безопасности, продолжения поставок современных видов вооружения.

«План победы» будет включать подробный список «жизненно важных» для Украины военных ресурсов и запрос на разрешение атаковать российскую территорию ракетами большой дальности, утверждает Kyodo со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника.

В частности, по словам собеседника, в плане будут указаны конкретные типы вооружений, их количество, сроки поставок и ожидаемое воздействие на поле боя. Экономическое направление «плана победы» предусматривает инвестиции в расширение производства ракет и беспилотников на территории Украины, а также введение новых санкций против России, пишет агентство.

Политические шаги в рамках украинского плана будут включать запрос на скорейшее членство Украины в НАТО, а на дипломатическом уровне будет отмечена необходимость укреплять отношения со странами глобального Юга, утверждает собеседник Kyodo.

«Цель “плана победы” — заставить Россию вести содержательные переговоры на саммите мира», — заявил источник «РБК-Украина» в окружении Зеленского.

Украинский президент намерен представить «план победы» американской администрации и кандидатам в президенты США во время визита в Нью-Йорк на заседание Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН в последнюю неделю сентября.

В США изучили инициативу Зеленского и считают рабочими изложенные в плане стратегии, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, Вашингтону «нужно понять, как мы можем его [план] продвигать» главам государств во время их визита в Нью-Йорк.

«У нас есть надежда добиться некоторого прогресса», — сказала Томас-Гринфилд.

В Госдепартаменте ознакомились с элементами «плана победы» и согласны с оценкой постпреда США в ООН, сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер.

Источники CNN утверждают, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис встретится с Зеленским в конце сентября. Дональд Трамп также не исключил возможность лично встретиться с президентом Украины, пишет Reuters.

Реакция России на «план победы»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает военную операцию и достигнет поставленных целей, несмотря на наличие у Киева «плана победы».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «бредом» заявления Зеленского о «плане победы», учитывая потери Киева в живой силе и территориях.

«Его победные планы, может быть, осуществятся, но не для него, а для той украинской элиты, которая его заменит и которая поймет, что с Россией надо не воевать, а жить мирно и дружно», — сказал сенатор «Ленте.ру».

На практике план Зеленского станет «планом беды для украинского народа», заявил в разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. «Зеленскому не надо строить планов победы. Его ждет один план — план капитуляции. Никакие другие планы не пройдут и не сработают», — считает депутат.