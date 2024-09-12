Если страны Запада разрешат Украине наносить ракетные удары вглубь России, это вряд ли серьезно изменит ситуацию на фронте, потому что Москва готова к этому. Об этом RTVI заявил военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.

«Неприятно, но не смертельно»

Россия, считает Корнев, «совершенно точно» готова к тому, что США или другие страны снимут прежние ограничения для Украины и разрешат наносить удары дальнобойными ракетами. Об этом, по его мнению, свидетельствуют две вещи: во-первых, различные заявления с российской стороны («раз мы заявляем об этом, значит мы готовы»), во-вторых, ВС России известны возможности и американских, и европейских ракет.

«Наши системы ПВО создавались с учетом того, что им, возможно, когда-то придется бороться с этими ракетами. На примере Крыма и других новых регионов мы видим, что можно бороться с атаками Storm Shadow и прочими. Так что это неприятно, но это не смертельно», — считает эксперт.

Об ответных действиях России

Реакция Москвы будет зависеть от того, по каким именно объектам будут наноситься вероятные удары — военным или гражданским, считает Корнев. Он допустил, что США и страны ЕС «в целом это тоже прекрасно понимают». Военный эксперт уверен, что никто из западных политиков не хотел бы, чтобы его избиратели «начали задавать вопросы» по поводу того, что «ракета ATACMS, например, поразила рынок в каком-то городе».

«Это не сыграет решающей роли в боевых действиях. Потому что на самом деле потенциал, которым располагают ВСУ, не позволит такими ударами кардинально изменить боевые действия. <…> Для того, чтобы начала меняться линия соприкосновения, нужны действия на земле — танками, пехотой и так далее. А эти ракеты будут лишь создавать определенные предпосылки [для возможного изменения линии фронта]», — объяснил эксперт.

Корнев уточнил: сейчас ситуация на фронте складывается таким образом, что в случае, если Украине разрешат бить дальнобойными ракетами, это может замедлить продвижение российских войск. Также не исключено, что Россия может пойти на другой шаг, допустил он.

«Возможно, мы соберем все резервы: у нас 5 миллионов силовиков в тылу сидят, которые умеют держать оружие. Если из них половину отправить на фронт, мы там вытопчем все, даже если им просто лопаты дать. Резервы России таковы, что невозможно будет изменить кардинальным образом ситуацию, она просто затянется», — считает специалист.

О применении ядерного оружия

Если Украина в теории попытается нанести удар ракетами Storm Shadow по Кремлю, в этом случае Россия может прибегнуть к своему ядерному арсеналу, предположил Корнев. Но стоит иметь в виду, что никаких изменений ядерной доктрины пока не было, напомнил он. Сейчас в ней, указал эксперт, прописано, что Россия нанесет ядерный удар, если будет угроза существованию государства, ее объектам ядерного потенциала или объектам, которые управляют применением ядерного оружия — штабы, командные центры и «прочее, что относится к ядерной триаде».

«Надо понимать, что именно произойдет после того, как мы применим ядерное оружие. Думаю, эти последствия просчитываются. Ну, применим мы ядерное оружие — в каких объемах, чего добьемся, какие результаты получим, чем нам ответят и как? А не будет ли ситуация в итоге хуже для нас? Так что по поводу применения ядерного оружия всё крайне непросто», — пояснил Корнев.

Может ли новая стратегия Украины привести к заморозке линии фронта

«Да, это возможно, что боевые действия приобретут более позиционный характер. Плюс нам придется усилить ПВО на линии дальности действия этих [ракетных] систем, придется выводить авиацию. Авиация будет нам обходиться дороже, потому что она будет тратить больше керосина на полеты, а также потому, что издалека будут летать. Так что изменения будут, но они не смогут стать решающими», — сказал военный эксперт.

Также стоит иметь в виду что у Киева не так уж много ракет, отметил Корнев. ВСУ «ничего не выиграют», но Украине может попытаться использовать ситуацию для улучшения переговорных позиций, допустил эксперт.

Об ограничениях для Киева на применение западного оружия

Власти Украины неоднократно просила США разрешить наносить удары по военным объектам на территории России дальнобойным западным оружием, однако Вашингтон до сих пор не давал на это согласия. Глава Пентагона Ллойд Остин объяснял, что американская сторона разделяет испытываемое Киевом «ощущение срочности», но не считают, что разрешение наносить глубокие удары по российской территории с использованием западного оружия станет переломным моментом конфликта.

11 сентября в Киеве на полях саммита «Крымская платформа» прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. На ней, как пишет ABC News со ссылкой на источник, украинский лидер представил Блинкену подробный план того, как ВСУ может использовать ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по России, и дал ему список возможных целей. Блинкен в разговоре с журналистами подтвердил, что обсуждал с украинскими чиновниками дальнобойные ракеты, «но также и ряд других вещей».

Среди участников «Крымской платформы» также были президент Литвы Гитанас Науседа, глава сената Чехии Милош Выстрчил и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

12 сентября газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания решила позволить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям на территории России. По словам собеседников издания, Блинкен и Лэмми не стали бы 11 сентября посещать Киев, если бы не было принято «положительного решения» по вопросу применения Storm Shadow.

Президент России Владимир Путин заявил, что если США и НАТО разрешат удары оружием большой дальности по России, это будет означать их прямое участие в конфликте на Украине.

«А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — сказал глава государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 сентября допускал, что решение разрешить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России уже принято, а через СМИ его пытаются «формализовать». Он добавил, что в случае таких ударов ответ «будет соответствующим».