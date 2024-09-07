Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западные страны снять ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов по военным объектам в России. Такую просьбу он озвучил на заседании контактной группы на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии, передает The Washington Post (WP). По сообщению издания, союзники Киева эту просьбу отклонили.

«Нам нужно иметь этот дальнобойный потенциал <…> на территории России, чтобы Россия была мотивирована стремиться к миру», — пояснил Зеленский.

По оценке агентства Reuters, президент Украины призвал западных союзников игнорировать «красные линии» Москвы. Однако США — крупнейший поставщик вооружения для Киева — не поддержали призывы украинского лидера. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что политика администрации не изменилась.

«Мы, как и прежде… ведем разговор с нашими украинскими коллегами о том, что им нужно, что происходит на поле боя и какая поддержка им требуется, чтобы продолжать добиваться успеха», — пояснил он.

Глава Пентагона Ллойд Остин добавил, что США разделяют испытываемое Украиной «ощущение срочности» на поле боя, но не считают, что разрешение наносить глубокие удары по территории России с использованием западного оружия станет переломным моментом конфликта.

«Не существует какого-то конкретного вида вооружения, которое станет решающим в этом конфликте», — сказал Остин.

По его словам, у Киева есть собственные компоненты — например, беспилотники — для поражения целей на российской территории, которые недоступны для ракет ATACM и поставляемых Великобританией Storm Shadow.

В начале сентября источники Reuters сообщали, что Украина может получить от США в новом пакете военной помощи дальнобойные ракеты JASSM. Есть две разновидности этих ракет: AGM-148A дальностью 370 км и AGM-148B, преодолевающая расстояние в 960 км. По данным агентства, в зону поражения JASSM попадают объекты в Крыму, Воронеже, Брянске.

Поставки JASSM могут привести к усилению призывов снять ограничения на использование американского оружия для ударов по России, поскольку в противном случае эффект от этих ракет будет ограниченным, говорил в беседе с Reuters неназванный сотрудник Конгресса США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на этой неделе заявил, что удары американским оружием по российской территории производятся и сейчас. По его словам, в России учитывают, что ВСУ, «очевидно», будут пытаться бить дальнобойным оружием вглубь страны.

Президент Владимир Путин, комментируя обсуждения вокруг потенциальных ударов вглубь России, призывал представителей НАТО, «особенно в малых странах Европы», отдавать себе отчет, «с чем они играют». Глава российского МИД Сергей Лавров счел «шантажом» и «игрой с огнем» споры о применении британских ракет Storm Shadow для ударов по Москве и Санкт-Петербургу.