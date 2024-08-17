Вашингтон фактически не дает Великобритании разрешить Киеву запустить ракеты Storm Shadow на территории России на фоне опасений администрации президента США Джо Байдена по поводу эскалации конфликта на Украине, пишет The Times.

Поскольку на Западе растет давление с целью смягчить правила использования дальнобойного оружия, Британия ждет одобрения США, прежде чем дать Украине зеленый свет. Запрос от нее поступил более месяца назад, но ответа до сих пор нет, сообщил источник в правительстве Великобритании. По его словам, эта тема фактически «застряла в системе».

Второй источник в правительстве Великобритании подтвердил, что «обсуждение [применения] Storm Shadow с союзниками все еще продолжается», а третий источник в обороне описал это как «рутинный для США процесс».

Хотя Великобритания хочет предоставить Украине свободу в распоряжении дальнобойным вооружением, для этого требуется консенсус союзников, включая США, Францию ​​и еще одну страну НАТО. Источник в правительстве подчеркнул, что Великобритания не обвиняет США в задержке, признав, что такие решения требуют времени.

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх признала на брифинге в четверг, что США «обеспокоены эскалацией» в связи с применением Украиной ракет большой дальности. Она также предположила, что для освобождения территории Украине не требуется оружие дальнего радиуса действия.

Временный поверенный в делах США в Великобритании Мэтью Палмер в интервью Times Radio, которое выйдет в эфир 18 августа, заявил, что определение условий, на которых может быть использовано британское оружие, является прерогативой Лондона и Киева.

Британские военные предположили в беседе с The Times, что США могут выжидать, чтобы оценить эффект или последствия украинской операции в Курской области, прежде чем принять решение.

Крылатые ракеты Storm Shadow уже на Украине. Чем они опасны и какова дальность их полета

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно запрашивал разрешение использовать предоставленные США системы ATACMS и британские Storm Shadows для нанесения ударов по целям в глубине территории России, но каждый раз получал отказ из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта.

В мае Зеленский заявил The Guardian , что Даунинг-стрит ждет одобрения со стороны американцев. Окончательное решение Великобритании и других партнеров зависит от «консенсуса», при этом позиция Вашингтона имеет решающее значение, предположил он. «Вы знаете, как это работает», — добавил украинский лидер.

Независимый военный аналитик Колби Бадхвар заявил The Times: «Администрация Байдена продолжает придерживаться своей политики, согласно которой Украине не разрешается использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России; этот запрет распространяется не только на американские ATACMS, но и на британские Storm Shadow».

Хотя Украине не разрешено использовать Storm Shadow для стрельбы по целям на территории России, ей, тем не менее, разрешено использовать другое западное оружие, а британские танки Challenger 2 уже были замечены в районе Курска.