Президент Украины Владимир Зеленский усилил давление на Великобританию, требуя разрешить ВСУ использовать ракеты большой дальности Storm Shadow в Курской области. Однако, как утверждает британская газета The Telegraph, британское правительство не дало ему такого разрешения.

На фоне продолжающихся боевых действий в Курской области Зеленский сообщил, что поручил украинским силовикам и дипломатам «представить список необходимых действий для получения разрешения от партнеров на использование дальнобойного оружия для защиты территории». Однако, как заявил The Telegraph источник в правительстве Великобритании, «никаких изменений не произошло».

«Позиция Великобритании не изменилась. Мы оказываем военную помощь для поддержки четкого права Украины на самооборону от незаконных нападений России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы четко заявляем, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины», — заверил источник.

В ходе своего июльского визита в Лондон Зеленский убеждал британского премьер-министра Кира Стармера снять ограничения на применение Storm Shadow, дальность действия которых составляет около 250 километров. Украина хочет нанести удары по аэродромам и логистическим узлам далеко за линией фронта.

Стармер ранее заявлял, что ракеты должны «использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом», но Киев вправе «сам решать, как их использовать в оборонительных целях». Bloomberg отмечал, что новый британский премьер практически дословно повторил слова своего предшественника Риши Сунака, который «никогда прямо не говорил, что разрешил Украине использовать Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, но указывал на это, говоря, что Киев сам решает, как их применять».

Крылатые ракеты Storm Shadow уже на Украине. Чем они опасны и какова дальность их полета

Бывший командир британских танковых войск Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что ракеты Storm Shadow смогут поразить «железнодорожные узлы и ключевые дороги, ведущие в Курск, а также любые аэродромы в радиусе 100 миль [около 160 километров]».

«Путин встревожен, и это [разрешение использовать Storm Shadow в России] покажет, что Запад полностью привержен Украине, чего до сих пор не было заметно», — считает он.

Вопрос об использовании Storm Shadow не является прерогативой правительства Великобритании, поскольку ракеты производятся во Франции, а это значит, что Париж также имеет право голоса в определении условий их применения.

Киев также запросил у Вашингтона разрешение на использование ракет большой дальности Atacms во время наступления в Курской области, однако и в этом ему пока отказали.

The Telegraph подчеркивает, что нападение ВСУ на Курскую область — это «первое иностранное вторжение на территорию России со времен Второй мировой войны».

Президент России Владимир Путин на состоявшемся 12 августа совещании потребовал от Минобороны вытеснить противника с российской территории и вместе с Пограничной службой ФСБ обеспечить надежное прикрытие госграниц. По его словам, это первоочередная задача, а оценки случившемуся будут даны потом.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил главе государства, что украинские военные взяли под контроль 28 населенных пунктов. По его словам, в результате нападения погибли 12 человек. Руководитель региона уточнил, что эвакуации подлежат 180 тысяч местных жителей, а 121 тысяча человек уже эвакуированы. Кроме того, Смирнов обвинил ВСУ в применении химического оружия на территории региона.