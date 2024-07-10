Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) британских ракет Storm Shadow для нанесения ударов по военным объектам на территории России, сообщает 10 июля Bloomberg. Глава британского правительства сделал соответствующее заявление в разговоре с журналистами на саммите НАТО в Вашингтоне.

По словам Стармера, ракеты должны «очевидно использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом», но Киев вправе «сама решать как их использовать в оборонительных целях». На основании его слов Bloomberg делает вывод, что новый британский премьер «дал понять, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России».

Агентство отмечает, что это первое публичное заявление Стармера касательно переданного Киеву британского оружия с момента его победы на выборах. Издание сделало вывод, что новый премьер решил придерживаться прежней политики Британии по этому вопросу.

В материале Bloomberg говорится, что высказывание Стармера повторяет слова предыдущего британского премьера Риши Сунака, который «никогда прямо не говорил, что разрешил Украине использовать Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, но указывал на это, говоря, что Киев сам решает, как их применять».

Storm Shadow/SCALP — ракета большой дальности класса «воздух-земля», способная преодолевать расстояние свыше 250 км. В апреле 2024 года тогдашний британский премьер Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего в истории страны пакета военной помощи для Украины на сумму £500 млн (около $620 млн). В него в том числе вошли Storm Shadow.

Комментируя слова Стармера, пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что высказывание британского премьера — это «еще один абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации».

«Мы все это тщательно будем фиксировать и, разумеется, принимать соответствующие меры», — добавил представитель Кремля.

Лондон допустил использование своего оружия по целям на территории России в мае. С соответствующим заявлением выступил Дэвид Кэмерон, возглавлявший тогда британский МИД. В интервью Reuters он заявил, что Киев самостоятельно должен решать, наносить ли ему удары по России.

«Украина имеет такое право. Точно так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы вполне можете понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя», — сказал тогда Кэмерон.

В ответ на это заявление российский МИД заявил, что армия России может рассматривать британскую технику и военные объекты, находящиеся на территории Украины и за ее пределами, как потенциальные цели для ударов. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что это будет ответной мерой в случае, если ВСУ применят британское оружие на российской территории.

Помимо Британии, разрешение использовать свое оружие для нанесения ударов по России было получено Украиной со стороны США. В конце мая издание Politico писало, что разрешение распространяется на использование американского оружия для нанесения ударов по российской территории вблизи Харьковской области. Источник издания отмечал, что политика Белого дома относительно запрета дальнобойных ударов вглубь России не изменилась.

Позднее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, что соглашение с Украиной об использовании американского оружия распространяется «на все места, где российские войска пересекают границу с российской стороны». По его словам, речь идет «не о географии», а «о здравом смысле».

«Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по ней из-за границы», — заявил Салливан.

Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер назвал такие действия «самообороной», поэтому Киеву «стоит иметь такую возможность».

Неназванный офицер военной авиации в интервью «Би-би-си» утверждал, что президент Франции Эмманюэль Макрон также косвенно разрешил Украине наносить удары по объектам на российской территории, используя Storm Shadow/SCALP.