В Великобритании на парламентских выборах с огромным отрывом победила Лейбористская партия. Бывшие у власти 14 лет консерваторы потерпели разгромное поражение. Вместо Риши Сунака новым премьером стал лидер лейбористов Кир Стармер. Мнения российских политиков и экспертов о том, повлияет ли это на отношения страны с Россией и могут ли британцы вернуться в ЕС, — в материале RTVI.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин — RTVI

Исходя из их избирательной программы лейбористов и того, что говорили во время дебатов, в первую очередь лидер партии Кир Стармер, глобальных перемен по отношению к России не будет. Великобритания будет и дальше поддерживать Украину, будет выделять ей финансовые ресурсы, помогать вооружениями. Будет эту позицию поддерживать в НАТО и со своими генеральными союзниками, в первую очередь США.

Вот нюансы, я думаю, переменятся. Особенно, может быть, касательно выделения средств, потому что лейбористы как раз ставили в вину тори неэффективное расходование ресурсов, что привело к кризису экономики. Естественно, в рамках этой концепции они усилят контроль вообще за выделением денег, в том числе и по внешнеполитическим мероприятиям. Поэтому вот здесь возможно изменение нюансов — что будут более скрупулезно подходить к оценке эффективности выделения средств, но мне видится, что генерально ничего не изменится.

По поводу брексита — действительно, у лейбористов после прихода к власти есть возможность пересмотреть отношения Великобритании с Евросоюзом. <…> Но я думаю, что это [возвращение в ЕС] не самый актуальный вопрос. Во всяком случае, на ближайшие год-два, пока лейбористы будут разгребать завалы, оставленные консерваторами.

Задача сейчас у лейбористов очень ясная — не обольщаться этой большой победой, потому что все-таки люди голосовали, наверное, больше против консерваторов, чем за лейбористов. Это, так сказать, политический аванс, который нужно отработать и завоевать доверие и поддержку. Поэтому я думаю, что лейбористы не будут торопиться с решением этого вопроса.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа — RTVI

Что нам ожидать от новой власти, изменится ли сильно отношения с Россией? Я не думаю, что что-то кардинально изменится, но абсолютно уверен, что если новый премьер не учтет старые ошибки, то избирателей и правительство тоже ждет разочарование. Правительство долго не продержится.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий — журналистам

Победа лейбористов на парламентских выборах в Великобритании не изменит общий русофобский курс Лондона. На российском, точнее, антироссийском направлении у лейбористов и консерваторов сложился прочный консенсус.

В предвыборной программе, представленной 13 июня, Лейбористская партия пообещала усиливать военную поддержку режима нелегитимного Зеленского, а также работать вместе с союзниками и партнерами над конфискацией замороженных российских активов и их использованием на нужды Украины. Поэтому прогресса в диалоге ждать не стоит.

Тем не менее оглушительное поражение тори на выборах свидетельствует об общем системном кризисе в Европе для правящих политических сил. Европейцы в большинстве своем устали от «обслуживания» интересов США за их счет, галопирующей инфляции и ухудшения уровня жизни, наплыва мигрантов из-за провальной внешней политики поддержки американских авантюр.

И в этой же тенденции следует рассматривать прохождение в британский парламент партии Reform UK, возглавляемой правопопулистским политиком Найджелом Фараджем, который призывает к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. (Партия Фараджа, которого обвиняют в связях с Москвой, получила четыре места. — Прим. RTVI).

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев

В том, что касается отношения к России и поддержки Украины, никаких заметных перемен в период наступающего правления лейбористов не последует. Эти темы вообще не были предметом раздора между двумя ведущими партиями перед выборами.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров

Проводившие антироссийский курс консерваторы потерпели сокрушительное поражение на выборах в Великобритании. Однако при неопытном в международных делах бывшем адвокате Кире Стармере это не приведет к смене внешней политики Лондона. <…>

Несмотря на лозунг «перемены к лучшему» лидера лейбористов Кира Стармера, изменения могут коснуться внутренней ситуации в Великобритании, но никак не внешней политики Лондона, особенно в плане контактов с нашей страной.

Отношения России с британцами можно смело назвать наихудшими со времен начала 1950-х. <…> Вряд ли от [Кира Страмера] можно ждать каких-то отступлений от антироссийского курса прежнего руководства.

Депутат Госдумы Андрей Луговой

Коротко о выборах в Великобритании: часы на Биг Бене показывают все то же время. <…> От пертурбаций в парламенте и смены премьер-министра суть британской политики, неоколонизаторские амбиции и взятый антироссийский курс не изменятся.

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева

Кардинально ничего не поменяется, потому что лейбористы составили очень осторожный манифест. Что касается внешней политики, которая нас прежде всего интересует, то все останется по-прежнему.

Конечно, лейбористы будут пытаться установить более тесные отношения с Евросоюзом, США останутся главным союзником Лондона, а киевский режим они намерены поддерживать до победы Украины. Так что на российском направлении ничего нового не предвидится.

Ведущий специалист в области истории и внешней политики Великобритании профессор МГИМО Наталия Капитонова

Позиция в отношении происходящего на Украине — это консолидированная позиция британской политической элиты, как лейбористов, так и консерваторов. Стармер уже делал резкие заявления в сторону России. Так что тут никаких изменений в обозримом будущем не будет.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин

Лейбористы будут настроены куда более «проевропейски», чем консерваторы. И самая проевропейская партия, за которую голосуют молодые продвинутые горожане — либеральные демократы — получила лучший результат в своей истории. Но возвращения в Евросоюз не произойдет — референдум прошел недавно (в 2016 году) и новое голосование в ближайшее время маловероятно.

Политолог, профессор НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий

Может быть, со временем что-то и изменится [в политике правительства лейбористов по отношению к России], и может быть, эти изменения будут существенными, но далеко не сразу. В самом начале — нет.

По отношению к России в английской элите, к сожалению, существует относительное согласие. Поэтому радикальных поворотов во внешней политике в Великобритании не будет при лейбористском правительстве.

Директор Института политических исследований Сергей Марков

Парадокс в том, что голосовали за Лейбористов прежде всего потому что против политики Консервативной партии, но Лейбористская партия будет видимо проводить в основном ту же политику, что и Консервативная. Никто не может понять, какие будет отличия. Лидеры Лейбористской не говорили и не говорят ничего конкретного вообще.

Ранее в Лейбористской партии прошли масштабные политические чистки в интересах олигархии, истеблишмента. Вычислили всех, кто против поддержки Украины и Израиля.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев