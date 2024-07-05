Лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании и получил мандат на формирование кабмина от короля Карла III, сообщается 5 июля на сайте правительства страны.

Свое первое обращение к нации в должности премьера Стармер начал со слов благодарности своему предшественнику на посту главы правительства Риши Сунаку. Он отметил «дополнительные усилия», с которыми ушедший в отставку политик столкнулся как «первый британский премьер-министр из Азии». Стармер сказал, что «мы также признаем преданность и усердие, с которыми он работал на посту премьера».

По словам нового британского премьера, Великобритании нужна «большая перегрузка», поскольку долгое время правительство «закрывало глаза на то, как миллионы людей погружались в еще большую незащищенность». Стармер отметил, что недостаток доверия к властям страны можно преодолеть только действиями.

«Мы будем управлять в первую очередь страной, а уже во вторую — партией. <…> Независимо от того, голосовали вы за лейбористов или нет, на самом деле, особенно если вы этого не делали, я говорю вам прямо: мое правительство будет служить вам. Политика может быть силой добра. Мы покажем это. Мы изменили лейбористскую партию, вернули ее на службу, и именно так мы будем управлять страной», — заявил он (цитата по The Guardian).

Стармер добавил, что теперь у Великобритании есть правительство, «не обремененное доктринами, руководствующееся лишь решимостью служить вашим интересам».

«Кирпич за кирпичом мы будем восстанавливать инфраструктуру возможностей. Школы и колледжи мирового класса. Доступные дома, на покупку которых, как я знаю, надеются работающие люди», — заверил он.

По итогам выборов в британский парламент, прошедших 4 июля, победу впервые за 14 лет одержала Лейбористская партия. По данным экзит-поллов, она получит в Палате общин 410 из 650 мест, в то время как консерваторы могут занять лишь 119 мест. Reuters пишет, что для лейбористов это станет «удивительным поворотом» в судьбе партии, которая пять лет назад показала худшие результаты с 1935 года.

По данным агентства, для консерваторов результат этих выборов может стать самым худшим в истории партии. Не смогли переизбраться даже некоторые министры кабинета тори, в их числе глава Минобороны Грант Шэппс. Как отмечает Reuters, избиратели «наказали» консерваторов «за кризис стоимости жизни, годы нестабильности и конфликты внутри страны».

Экс-премьер Риши Сунак в своей прощальной речи извинился за проигрыш на выборах и отметил, что «отдал этой работе всего себя». «».

«Но вы послали четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться. И ваше суждение — единственное, что имеет значение. Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за это поражение», — сказал он.

Сунак охарактеризовал Стармера как «порядочного, публичного человека», которого он уважает.