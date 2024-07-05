Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что подаст в отставку с поста лидера консервативной партии после поражения на парламентских выборах. Его слова приводит The Guardian.

В своей прощальной речи Сунак извинился перед нацией за проигрыш на выборах, а также заявил, что останется на посту лидера партии до назначения преемника.

По словам главы британского кабмина, он «отдал этой работе всего себя, но вы послали четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться».

«И ваше суждение — единственное, что имеет значение. Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за это поражение», — пояснил Сунак.

Он также отметил, что покидает эту работу с честью быть премьер-министром.

«Это лучшая страна в мире. И это всецело благодаря вам, британскому народу, истинному источнику всех наших достижений, нашей силы и нашего величия», — сказал глава правительства.

Сунак пожелал удачи лидеру лейбористов Кире Стармеру на посту премьер-министра, заявив, что он «порядочный, публичный человек, которого я уважаю».

По словам Сунака, он в ближайшее время встретится с королем Карлом III, чтобы официально сложить с себя полномочия премьер-министра Великобритании.

На всеобщих выборах в Великобритании, по данным экзитпола, проведенного Ipsos, лидирует оппозиционная Лейбористская партия. Согласно предварительным подсчетам, Лейбористская партия получила 410 мест в Палате общин, Консервативная партия — 131, Reform UK — 13 мест, а «Либеральные демократы» — 61 место.

Чтобы обеспечить большинство в парламенте, партия должна получить не менее 326 мест. Лидер партии, которая пересечет эту черту, становится главой правительства и формирует кабмин. Консерватор Риши Сунак уступил пост главы правительства лидеру лейбористов Киру Стармеру.

Новый лидер приступит к назначению министров и других членов правительства, начиная с самых высоких должностей. Парламент должен возобновить работу 9 июля. Спикер Палаты общин будет избран из числа депутатов.

Выборы в парламент Великобритании проходят каждые 5 лет. В 2019 году из 650 мест в Палате общин (нижняя палата парламента) консерваторы получили 365 мест, а лейбористы — 203 мандата. Сунак должен был провести выборы до 28 января 2025 года, однако в конце мая премьер назначил досрочные выборы на 4 июля. По его словам, выборы пройдут в то время, когда «в мире стало опаснее, чем было со времен окончания холодной войны».