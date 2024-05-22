Всеобщие выборы в Великобритании пройдут 4 июля, заявил премьер-министр страны Риши Сунак по итогам заседания правительства. Его слова передает Sky News.

«Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее. Решить, хотим ли мы развивать достигнутый прогресс или рискуем вернуться на круги своя, не имея ни плана, ни уверенности», — отметил Сунак.

Он добавил, что днем 22 мая в разговоре с королем Великобритании Карлом III попросил распустить парламент и получил его согласие.

По словам премьера, выборы пройдут в то время, когда «в мире стало опаснее, чем было со времен окончания холодной войны». В качестве основного «риска» британский премьер назвал боевые действия на Украине, а также «силы исламистского экстремизма» на Дальнем Востоке, которые «угрожают глобальной безопасности». Также в число вызовов он включил миграцию, которую «враждебные государства» используют «в качестве оружия».

Обращаясь к избирателям, Сунак призвал голосовать за партию «с четким планом и смелыми действиями» и добавил, что сам он всегда придерживался такой позиции в работе.

«[Я] всегда был честен с вами, даже когда это было трудно, потому что я руководствуюсь тем, что правильно для нашей страны, а не тем, что легко», — пояснил он.

В то же время британский премьер подверг критике лейбористов и заявил, что «с ними будущее может быть только неопределенным». При этом, согласно опросам общественного мнения, лейбористы опережают Консервативную партию Риши Сунака на 20%.

Как отмечает Sky News, лидер лейбористов Кейр Стармер отреагировал на объявление всеобщих выборов словом: «Перемены». Такую подпись он сделал к видео, опубликованному на его странице в соцсети X. В ролике показана Великобритания и ее жители.

Кроме того, Стармер утверждает, что после 14 лет правления консерваторов «кажется, что ничего больше не работает». В частности, «разваливаются» общественные службы, семьи «обремененные более высокими ставками по ипотеке», на улицах можно заметить «антисоциальное поведение», а в стране — политический хаос, утверждает представители лейбористов.

Стармер убежден, что, если страна решит оставить у власти консерваторов, будет «еще хуже».

«Остановите хаос. Переверните страницу. Начните перестраиваться. Голосуйте за лейбористов», — заявил он, обращаясь к избирателям.