На всеобщих выборах в Великобритании, по данным экзитпола, проведенного Ipsos, лидирует оппозиционная Лейбористская партия. Результаты опубликовал «Би-би-си».

Согласно предварительным подсчетам, Лейбористская партия получила 410 мест в Палате общин, Консервативная партия — 131, Reform UK — 13 мест, а «Либеральные демократы» — 61 место.

Чтобы обеспечить себе большинство в парламенте, партия должна получить не менее 326 мест. Лидер партии, которая пересечет эту черту, становится премьер-министром и формирует правительство. Таким образом нынешний премьер, консерватор Риши Сунак уступит пост главы правительства лидеру лейбористов Киру Стармеру.

Как только официально объявят окончательные результаты, Сунак должен подать в отставку, объявив об этом королю Карлу III, после чего за разрешением сформировать новый кабмин к монарху обратится Стармер.

Новый лидер приступит к назначению министров и других членов правительства, начиная с самых высоких должностей. Парламент должен возобновить работу 9 июля. Спикер Палаты общин будет избран из числа депутатов.

Лидер Лейбористской партии уже выразил признательность избирателям, проголосовавшим за его партию.

«Всем, кто выступал за лейбористов на этих выборах, всем, кто голосовал за нас и доверяет нашей изменившейся Лейбористской партии, — спасибо», — написал он в X.

Согласно результатам выборов в округе Уэлин-Хатфилд, которые приводит Sky News, депутатского мандата лишился министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Он проиграл оппоненту от оппозиционной Лейбористской партии Эндрю Левину.

«Дело не столько в том, что лейбористы выиграли эти выборы, сколько в том, что консерваторы их проиграли», — заявил Шаппс.

Своего кресла лишились также глава Минюста Алекс Чок и министр образования Джиллиан Киган.

Выборы в британский парламент проходят каждые 5 лет. В 2019 году из 650 мест в Палате общин (нижняя палата парламента) консерваторы получили 365 мест, а лейбористы — 203 мандата. Сунак должен был провести выборы до 28 января 2025 года, однако уже перед этим Новым годом стало ясно, что их назначат раньше.

В конце мая премьер назначил досрочные выборы на 4 июля. По словам Сунак, выборы пройдут в то время, когда «в мире стало опаснее, чем было со времен окончания холодной войны». В качестве основного «риска» британский премьер назвал боевые действия на Украине, а также «силы исламистского экстремизма» на Дальнем Востоке, которые «угрожают глобальной безопасности». Также в число вызовов он включил миграцию, которую «враждебные государства» используют «в качестве оружия».