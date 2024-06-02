Президент Франции Эмманюэль Макрон своим недавним заявлением косвенно разрешил Украине наносить удары по военным объектам на территории России, используя британско-французские ракеты Storm Shadow/SCALP дальностью до 250 км. Уверенность в этом выразил неназванный офицер военной авиации, давший интервью «Би-би-си».

«Мы должны позволить [Украине] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых совершаются атаки на Украину», — приводит издание слова Макрона, сказанные им на этой неделе.

Как подчеркивает «Би-би-си», Франция и Великобритания, которые поставляют Украине крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, не просили Киев каким-то определенным образом ограничивать их применение.

Таким образом, по мнению офицера военной авиации, слова Макрона можно трактовать как разрешение бить этими ракетами по территории России. По его словам, с их помощью ВСУ смогут атаковать аэродромы в Курской и Белгородской областях.

Но украинским истребителям Су-24, чтобы выпустить Storm Shadow/SCALP, придется приближаться к российской границе, а это сделает их уязвимыми для российских систем ПВО. Для таких задач больше подходят истребители F-16, но их поставки Киев ждет лишь к концу года. При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, пока неясно, позволят ли партнеры использовать F-16 над территорией России.

Тем не менее украинский лидер считает, что в любом случае это разрешение рано или поздно будет получено.

«Я думаю, что использование любого западного оружия на территории России — это вопрос времени», — заявил украинский президент 31 мая на саммите Северных стран в Стокгольме.

Что говорят на Западе

В последнее время в США и Европе все чаще поднимают вопрос о том, разрешить ли Украине использовать западное оружие для ударов по объектам на территории России.

Вашингтон с начала боевых действий на Украине заявлял, что предоставляет Киеву оружие только для защиты, а не для ударов по территориям, которые признает российскими. Однако на этой неделе газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден тайно разрешил использовать американское вооружение для атак по объектам на территории России вблизи границ Харьковской области.

В Пентагоне подтвердили, что разрешение касается контрбатарейной борьбы и было дано, «чтобы Украина могла наносить ответные удары по российским силам, атакующим ее или готовящимся ее атаковать». Позиция США по поводу запрета на применение тактических баллистических ракет ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной, добавил представитель американского Минобороны.

Германия тоже разрешила Украине наносить удары по территории России своим оружием. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт пояснял, что это решение было принято на фоне активных военных действий в Харьковской области.

В начале мая использование своего оружия для ударов по объектам на территории России допустил Лондон. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, который предложил Киеву самому решать, куда бить. Однако Зеленский позднее говорил, что Британия все же не давала «стопроцентного разрешения» на применение своих ракет по целям в России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не раз призывал разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по объектам на территории России. По его словам, тот факт, что Украина не может использовать оружие «против законных военных целей на российской территории», «сильно затрудняет ее самооборону».

Зеленский 20 мая говорил Reuters, что Украина никогда не использовала западное оружие на территории России, поскольку страны Запада не давали на это согласия. «Мы не можем подвергать риску весь объем вооружений», — объяснил украинский лидер.

По его словам, Украина обсуждает с партнерами возможность использовать их оружие для ударов по российской военной технике на границе и на российской территории, однако «пока ничего положительного нет».

В Кремле называли «безответственными» призывы разрешить Киеву наносить удары западным оружием по России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий в зоне СВО».