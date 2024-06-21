США разрешили Украине использовать свое оружие для ударов по любым российским силам, атакующим через границу, а не только по тем, которые находятся в районе Харьковской области. Об этом пишет Politico.

17 июня советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил PBS, что соглашение с Украиной об использовании американского оружия распространяется «на все места, где российские войска пересекают границу с российской стороны».

Салливан подтвердил, что разрешение бить по российским силам касается не только Харьковской области.

«Речь идет не о географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по ней из-за границы», — заявил Салливан.

О том, что ВСУ могут наносить удары по российским территориям не только вблизи Харьковской области, также заявили в Пентагоне.

«Способность вести ответный огонь — вот на что направлена эта политика. Когда мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, Украина может открыть ответный огонь по этим наземным силам, используя боеприпасы, предоставленные США», — заявил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, слова которого приводит Reuters.

Он назвал такие действия «самообороной», поэтому Киеву «стоит иметь такую возможность».

Двое американских чиновников заявили Politico, что разрешение Украине наносить удары внутри России в ответ на огонь из любой точки через границу не является сдвигом в политике США.

Первоначально это решение обсуждалось в контексте наступления на харьковском направлении. Однако оно «не исключало возможности» нанести удар в ответ на другие атаки через границу, заявил один из собеседников издания.

В конце мая Politico узнало, что президент США Джо Байден тайно дал Украине разрешение на использование американского оружия для нанесения ударов по территории России вблизи Харьковской области.

Источник издания подчеркивал, что политика Белого дома относительно запрета дальнобойных ударов вглубь России не изменилась.

В ночь на 1 июня в Белгороде и окрестностях объявлялась ракетная опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что системы ПВО сбили воздушные цели на подлете к городу.

Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный утверждал, что над регионом сбили 10 ракет и публиковал видео обломков предположительно снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Минобороны 1 июня отчиталось о перехвате 14 реактивных снарядов HIMARS. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале июня заявила, что ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода РСЗО HIMARS через несколько часов после разрешения Вашингтона.

Байден в интервью телеканалу ABC News в начале июня не ответил прямо на вопрос, применялось ли американское оружие для ударов по целям в России после разрешения Белого дома. При этом Байден подчеркнул, что США не разрешают удары на 200 миль вглубь России, а также удары по Москве и Кремлю.