Вашингтон позволил Киеву использовать американское оружие для ударов по военным объектам России, но лишь на расстоянии до 100 км от границы. Об этом сообщили источники The Washington Post (WP). Из-за такого ограничения под удары не будут попадать ключевые российские аэродромы, считают опрошенные изданием украинские чиновники.

Один из неназванных представителей Минобороны Украины рассказал WP, что разрешение ВСУ наносить удары по военным объектам России западным оружием «определенно изменило ситуацию» и «враг это почувствовал, особенно на передовой». Однако «ни дальность, ни категория [оружия] не достаточны» для того, чтобы существенно переломить ситуацию на фронте, добавил он.

Военные чиновники в разговоре с WP также признали, что изменение политики Вашингтона в отношении ударов по военным объектам ВС России кардинально изменило ситуацию, но не смогло защитить ВСУ от «регулярных атак с помощью планирующих бомб», которые сбрасывают ВС России.

В свою очередь, американские чиновники, с которыми поговорила WP, отрицают наличие ограничения для ударов по военным российским объектам. Они говорят, что речи идет «не о географии и определенном радиусе».

«Если Россия атакует или собирается атаковать Украину со своей территории, Украина будет иметь возможность нанести ответный удар по силам, которые бьют по ней через границу», — заявил представитель Пентагона майор Чарли Дитц.

Он добавил, что Киеву также разрешено использовать поставленные США системы ПВО «для нанесения ударов по российским самолетам, если они собираются открыть огонь в воздушном пространстве Украины».

С таким же заявлением выступил и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В интервью телеканалу PBS он сказал, что дело «не в географии», а в «здравом смысле».

«Если Россия атакует или собирается напасть со своей территории на Украину, имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые бьют по ней из-за границы», — считает Салливан, слова которого приводит WP.

В конце мая США, Германия и Франция разрешили ВСУ использовать западное оружие для ударов по военным объектам, «но только в Харьковской области».

Накануне, 21 июня, издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США разрешили Украине использовать свое оружие для ударов по любым российским силам, атакующим через границу, а не только по тем, которые находятся в районе Харьковской области.

Американские чиновники заявили изданию, что разрешение Украине наносить удары внутри России в ответ на огонь из любой точки через границу не является сдвигом в политике США. По их словам, первоначально оно обсуждалось в контексте наступления на харьковском направлении.