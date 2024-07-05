Новый премьер-министр Великобритании — лейборист Кир Стармер — назначил новый состав правительства страны. Назначения одобрил король Карл III. Об этом сообщили в канцелярии премьера.

Вице-премьером правительства Великобритании стала 44-летняя Анджела Рэйнер. Она также будет занимать должность министра по делам жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления.

В 2020 году Анджела Рэйнер была избрана председателем Лейбористской партии и заместителем её лидера. Однако в мае 2021 года Кир Стармер освободил её от этой должности, но сохранил за ней статус своего заместителя.

Новым министром финансов была назначена Рэйчел Ривз. Она стала первой женщиной в истории Великобритании, которая заняла эту должность. The Guardian отмечает, что таким образом Ривз преодолела один из немногих «стеклянных потолков», которые остались в британской политике.

Должность министра окружающей среды занял Стив Рид. The Guardian пишет, что лейбористы множество экологических проблем, которые придется решать департаменту, не защищенному от дальнейшего финансового кризиса.

В частности, защитники природы будут ожидать от нового главы ведомства выполнения задач по посадке деревьев и глобального обязательства по полной защите 30% суши и моря к 2030 году. Кроме того, они будут просить лейбористов отменить «противоречивые лицензии» на добычу нефти в Северном море, утверждает агентство.

Лейбористы не смогли назвать цифру своего бюджета на сельское хозяйство, но пообещали опубликовать торговую стратегию, направленную на продвижение самых высоких стандартов в производстве продуктов питания, отмечает The Guardian.

Издание напоминает, что консерваторов критиковали за то, что, находясь у власти, они ставили перед собой экологические цели, но не вводили в действие политику и нормы, необходимые для их достижения. В итоге многие постановления фактически остались неисполненными, поскольку бюджеты государственных органов и им пришлось сокращать персонал, пояснила The Guardian.

Другие должности заняли:

министр обороны — Джон Хили;

министр энергетики — Эд Милибанд;

министр внутренних дел — Иветт Купер;

министр здравоохранения и социального обеспечения — Уэс Стритинг;

министр образования — Бриджет Филиппсон;

министр труда и пенсий — Лиз Кэндалл;

министр по вопросам бизнеса и торговли — Джонатан Рейнольдс;

министр по науке, инновациям и технологиям — Питер Кайл;

министр транспорта — Луиза Хейг;

лорд-канцлер, министр юстиции — Шабана Махмуд;

канцлер герцогства Ланкастер — Пэт Макфадден;

генеральный прокурор — Ричард Гермер Барристер и др.

По итогам выборов в британский парламент, прошедших 4 июля, победу впервые за 14 лет одержала Лейбористская партия. По данным экзит-поллов, она получит в Палате общин 410 из 650 мест, в то время как консерваторы могут занять лишь 119 мест.

Свое первое обращение к нации в должности премьера Стармер начал со слов благодарности своему предшественнику на посту главы правительства Риши Сунаку.

По словам нового премьера, Великобритании нужна «большая перегрузка», поскольку долгое время правительство «закрывало глаза на то, как миллионы людей погружались в еще большую незащищенность». Стармер отметил, что его партия будет преодолевать недостаток доверия к властям действиями.