Украина добивается от Запада разрешения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow для поражения целей в глубине территории России, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники. По данным издания, в Киеве полагают, что это может вынудить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий.

По словам «высокопоставленных лиц в Киеве», «демонстрационная атака» с использованием англо-французских крылатых ракет может показать российскому руководству, что под угрозой прямых ударов находятся военные объекты, расположенные непосредственно вблизи Москвы.

Неназванный высокопоставленный чиновник из украинского правительства выразил мнение, что Россия рассмотрит возможность переговоров лишь в том случае, если посчитает, что Украина способна «угрожать Москве и Санкт-Петербургу».

Тем не менее такая «высокорискованная стратегия» пока не пользуется поддержкой США, говорится в публикации.

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Как отмечает издание, Украина добивалась разрешения использовать Storm Shadow против целей на территории России «месяцами», но особого успеха пока не имела. Тем не менее растет убеждение, что главная надежда Киева заключается в контратаке, сказано в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 августа сообщил в своем телеграм-канале, что поручил Минобороны и дипломатам представить ему список действий, необходимых для получения от партнеров «разрешения на использование дальнобойного оружия для защиты территории».

В тот же день британская газета The Telegraph написала, что Лондон не разрешил Киеву использовать ракеты Storm Shadow в ходе атаки на Курскую область. Источник в правительстве Британии заявил изданию, что позиция страны не изменилась: предоставленное Украине оборудование «предназначено для обороны».

Позже газета The Times сообщила, что Британия ждет одобрения США, прежде чем дать Украине зеленый свет на использование Storm Shadow для ударов по территории России. По информации издания, Вашингтон фактически блокирует стремление Лондона дать Киеву такое разрешение.

Хотя Великобритания хочет предоставить Украине свободу в распоряжении дальнобойным вооружением, для этого требуется консенсус союзников, включая США, Францию ​​и еще одну страну НАТО, отмечала The Times. Источник в правительстве подчеркивал в беседе с изданием, что Лондон не обвиняет Вашингтон в задержке, поскольку такие решения требуют времени.

Наступление ВСУ на Курскую область началось в ночь на 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. Минобороны на этом фоне регулярно отчитывается о том, что ВС России «продолжают отражать попытку вторжения» украинских войск. В регионе введен режим ЧС федерального масштаба и объявлена контртеррористическая операция (КТО).