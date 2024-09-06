Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада сделать все, чтобы конфликт с Россией завершился до начала зимы. Об этом он заявил на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится [конфликт]. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности», — приводит «Страна.ua» слова Зеленского и фрагмент его выступления.

Он заявил, что Украина готова производить больше собственного вооружения, чтобы «давить на Россию» и подталкивать ее к «реальному миру», но для этого нужно финансирование, передает УНН.

Зеленский выступает за проведение осенью второй конференции по урегулированию на Украине с участием представителей России. Президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова к переговорам на основе Стамбульских соглашений и с учетом реальной ситуации «на земле».

Зеленский поблагодарил страны Запада за помощь в осуществлении «важных операций, в частности в Крыму», и призвал их снять ограничения на применение дальнобойного оружия для ударов по территории России.

«Сейчас мы слышим, что ваша политика в отношении дальнобойности не изменилась, но мы видим изменения в отношении ракет ATACMS, Storm Shadow и SCALP — дефицит ракет и сотрудничества. <…> Мы считаем такие шаги ошибочными», — цитирует Зеленского издание.

Он заявил, что Украина должна обладать дальнобойным потенциалом, чтобы «у России была мотивация искать мира». Как пишет Reuters, Зеленский фактически призвал западных союзников игнорировать «красные линии» Москвы. Он также потребовал ускорить поставки на Украину средств ПВО, назвав «значительной» нехватку таких систем, передает CNN.

Украина может получить от США в новом пакете военной помощи дальнобойные ракеты JASSM, утверждают источники Reuters. Есть две разновидности этих ракет: AGM-148A дальностью 370 км и AGM-148B, преодолевающая расстояние в 960 км. По данным агентства, в зону поражения JASSM попадают объекты в Крыму, Воронеже, Брянске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары американским оружием по российской территории производятся и сейчас. По его словам, в России учитывают, что ВСУ, «очевидно», будут пытаться бить дальнобойным оружием вглубь страны.

Президент России Владимир Путин, комментируя обсуждения вокруг ударов глубь российской территории, отметил, что страны НАТО, «особенно в малых странах Европы», должны отдавать себе отчет, «с чем они играют».

«Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории», — сказал Путин в мае.