США могут включить дальнобойные крылатые ракеты Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) в новый пакет помощи Украине, о котором будет объявлено этой осенью, пишет Reuters со ссылкой на три источника. По их словам, окончательное решение еще не принято. Вместе с тем уточняется, что отправка ракет займет «несколько месяцев», поскольку американской стороне необходимо будет решить «технические вопросы».

По словам неназванных чиновников, на которых ссылается агентство, отправка Украине ракет JASSM может существенно изменить стратегическую обстановку на поле боя, поскольку в зоне досягаемости мощных высокоточных боеприпасов окажется существенная часть территории России.

Военные аналитики полагают, что передача Киеву этих ракет вынудит российскую сторону отодвинуть плацдармы и склады снабжения на сотни километров вглубь территории. Это может осложнить возможности российской армии «по поддержанию наступательных операций» и потенциально обеспечить ВСУ стратегическое преимущество, указывает агентство.

По словам неназванного сотрудника Конгресса США, поставки JASSM приведут к усилению призывов снять ограничения на использование американского оружия для ударов по России, поскольку в противном случае эффект от этих ракет будет ограниченным.

Ракеты JASSM относятся к классу «воздух — земля», они базируются на военных воздушных судах и предназначены для поражения целей на земле. Как пишет Reuters, до сих пор эти ракеты устанавливались только на самолеты, разработанные в США, однако, по словам американского чиновника, уже предпринимались попытки сделать их пригодными для использования с истребителями, имеющимися на вооружении Украины (ВСУ используют, в частности, МиГ-29, Су-24 и Су-27).

По данным Reuters, запуск JASSM с территории в районе северной границы Украины и России может позволить ВСУ поражать военные объекты в таких городах, как Воронеж и Брянск. Вблизи южной границы ВСУ смогут наносить удары по аэродромам или военно-морским объектам в Крыму, утверждает агентство.

О том, что Пентагон и Белый дом обсуждают возможную передачу Киеву JASSM, Politico со ссылкой на источники писало в середине августа. Издание отмечало, что если Вашингтон решит передать Украине JASSM, то сделает это перед президентскими выборами, которые пройдут в США в ноябре. По словам собеседников Politico, если к власти придет кандидат от республиканцев Дональд Трамп, то помощь Украине станет «менее очевидной».