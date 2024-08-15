США обсуждают вопрос передачи Украине крылатых ракет большой дальности JASSM для истребителей F-16, которые в «небольшом количестве» уже передали украинской армии, пишет издание Politico со ссылкой на источники. По его информации, Белый дом «открыт» для поставок Киеву этих снарядов.

Как сообщил один из собеседников издания, окончательное решение об отправке ракет еще не принято, но администрация американского президента Джо Байдена уже изучает детали и технические тонкости вопроса.

В частности, Вашингтон прорабатывает возможность передачи чувствительных технологий, а также соответствие снарядов с имеющимися на Украине самолетами.

Ракета JASSM относится к классу «воздух — земля», предназначена для базирования на воздушных военных судах, истребителях для поражения целей на земле. Ракета может достигать целей на расстоянии до 925 км.

По данным издания, Соединенные Штаты хотят убедиться, что самолеты украинской армии, среди которых есть и старые советские модели, смогут нести ракету весом более одной тонны с боеголовкой, которая вести порядка 450 кг.

Если Белый дом решит передать JASSM Украине, то сделает это перед президентскими выборами, которые пройдут в США в ноябре, сообщают источники. По их словам, если к власти придет кандидат от республиканцев Дональд Трамп, то помощь Украине станет «менее очевидной».

В то же время издание утверждает, что запрет США об ударах американским оружием по территории вглубь России по-прежнему действует.

Politico отмечает, что в Пентагоне отказались комментировать возможные поставки дальнобойных ракет.

Президент США Джо Байден по итогам саммита НАТО заявил, что Вашингтон позволил Киеву наносить удары по российской территории на малую дистанцию, но в дальнейшем снятии ограничений нет необходимости.

За несколько дней до этого координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, признал, что Украина применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крыму.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан пояснял, что соглашение с Украиной об использовании американского оружия распространяется «на все места, где российские войска пересекают границу с российской стороны». По его словам, речь идет «не о географии», а «о здравом смысле».