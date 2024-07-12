США позволили Украине наносить удары по российской территории на малую дистанцию, но в дальнейшем снятии ограничений нет необходимости, сказал президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

«К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», — пояснил президент.

Байден также заявил, что пока не готов к новым контактам с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского лидера, сейчас «веских причин» для их общения нет.

Байден считает, что Путин «мало на что готов пойти в плане изменения своего поведения».

«Нет мирового лидера, с которым я был бы не готов иметь дело, но вопрос в том, готов ли говорить Путин. Лично я не готов говорить с Путиным, пока он не будет готов изменить свое поведение», — отмети президент США

Politico со ссылкой на источники в конце мая писала, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение на использование переданного ей американского оружия для нанесения ударов по территории России вблизи границ Харьковской области.

В Пентагоне подтвердили, что разрешение касается контрбатарейной борьбы и было дано, «чтобы Украина могла наносить ответные удары по российским силам, атакующим ее или готовящимся ее атаковать». Позиция США по поводу запрета на применение тактических баллистических ракет ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной, подчеркнули в ведомстве.

В начале июня президент США заявил, что Вашингтон не разрешает удары на 200 миль вглубь России и не разрешает удары по Москве и Кремлю.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже не раз призывал разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по объектам на территории России. По его словам, тот факт, что Украина не может использовать оружие «против законных военных целей на российской территории», «сильно затрудняет ее самооборону».