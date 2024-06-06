Вашингтон не разрешает Киеву использовать американское оружие для ударов по Москве и Кремлю. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News.

Глава государства не дал прямого ответа на вопрос о том, применялось ли американское оружие для ударов по целям на территории России после того, как США разрешили Украине такие удары вблизи Харьковской области.

«Его (американское оружие. — Прим. RTVI) разрешено использовать вблизи границы, когда они (вооружения ВС России. — Прим. RTVI) используются по другую сторону границы для нанесения ударов по конкретным целям на Украине. Мы не разрешаем удары на 200 миль вглубь России и не разрешаем удары по Москве и Кремлю», — сказал Байден.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что поставки Украине высокоточного оружия для ударов по российской территории являются прямым участием западных стран в вооруженном конфликте. Журналист Дэвид Мьюир спросил Байдена, не беспокоят ли его эти слова Путина.

На это Байден ответил, что Путин беспокоит его «уже 40 лет», в течение которых он его знает. Президент США выразил мнение, что его российский коллега — «непорядочный человек».

«Он диктатор, и он изо всех сил старается сохранить единство своей страны, продолжая при этом это наступление», — заявил Байден, вновь подчеркнув, что речь не идет о том, чтобы разрешить Киеву наносить удары по Москве.

Позиция Запада

В последнее время в США и Европе все чаще поднимают вопрос о том, разрешить ли Украине использовать западное оружие для ударов по объектам на территории России. Вашингтон с начала боевых действий на Украине заявлял, что предоставляет Киеву оружие только для защиты, а не для ударов по территориям, которые признает российскими.

Однако на прошлой неделе газета Politico сообщила, что Байден тайно разрешил использовать американское вооружение для обстрела российской территории, но лишь вблизи границ Харьковской области.

В Пентагоне подтвердили, что разрешение касается контрбатарейной борьбы и было дано, «чтобы Украина могла наносить ответные удары по российским силам, атакующим ее или готовящимся ее атаковать». Позиция США по поводу запрета на применение тактических баллистических ракет ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной, подчеркнули в оборонном ведомстве.

В конце прошлой недели неназванный офицер военной авиации в беседе с «Би-би-си» выразил мнение, что президент Франции Эмманюэль Макрон своим недавним заявлением косвенно разрешил Украине наносить удары по военным объектам на территории России, используя британско-французские ракеты Storm Shadow/SCALP дальностью до 250 км.

До этого использовать свое оружие для ударов по целям в России разрешила Германия. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт пояснял, что это решение было принято на фоне активных военных действий в Харьковской области.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже не раз призывал разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по объектам на территории России. По его словам, тот факт, что Украина не может использовать оружие «против законных военных целей на российской территории», «сильно затрудняет ее самооборону».

Агентство Associated Press (AP) 5 июня сообщило, что Украина уже использовала оружие США для ударов по целям в России после того, как Вашингтон разрешил подобные удары вблизи Харьковской области. Агентство ссылалось на неназванного западного чиновника и сенатора-республиканца Майка Раундса, который подтвердил факт нанесения ударов, но не уточнил, откуда ему известна эта информация.

В Кремле называли «безответственными» призывы разрешить Киеву наносить удары западным оружием по России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий в зоне СВО».