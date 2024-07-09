Украина применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крыму, признал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

«Украина применила предоставленные США ракеты ATACMS, ударные ракеты большой дальности, в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные узлы, аэродромы», — заявил Кирби.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи американских снарядов «потопили последний боевой корабль» России с крылатыми ракетами в порту Севастополя. По утверждению Кирби, после этого российский Черноморский флот покинул базу в Крыму.

Также представитель Белого дома заявил, что украинские военные при поддержке западного сообщества и США смогли продемонстрировать сдерживание «самой большой армии в Европе». По словам Кирби, успех ВСУ не ограничивается достижениями на фронте.

23 июня украинские силы атаковали Севастополь. По информации Минобороны России, силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS, еще одна ракета «отклонилась от траектории полета» и сдетонировала над городом.

В результате обстрела пострадали 153 человека, 79 из них были госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети. По факту обстрела Севастополя Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК).

МИД России возложил на США прямую ответственность за удар по Крыму и гибель мирных жителей.