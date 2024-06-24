В результате украинской атаки на Севастополь пострадали 153 человека. Об этом на аппаратном совещании правительства заявил губернатор Михаил Развожаев, передает ТАСС, называя эти данные итоговыми.

По его словам, из 153 пострадавших 27 — дети. Жертвами атаки стали четыре человека, в том числе два ребенка, добавил губернатор. Он также отметил, что трое погибших были местными жителями. Еще один погибший — ребенок из другого российского региона.

Атака на Севастополь была совершена днем 23 июня. Минобороны России сообщило, что силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS, еще одна ракета «отклонилась от траектории полета» и сдетонировала над городом. Военное ведомство возложило ответственность за обстрел на США и Украину и пообещало, что «подобные действия не останутся безответными». В результате обстрела ранения получили люди, находившиеся на пляже и прилегающих к нему территориях.

Среди несовершеннолетних жертв оказалась девятилетняя дочь заместителя главы Магадана Олега Аверьянова, рассказал магаданский мэр Юрий Гришин. По словам Гришина, в момент атаки на Севастополь девочка отдыхала вместе с родителями на пляже. Позже в разговоре с «Mash на волне» Аверьянов заявил, что будет мстить «за каждого убитого ребенка, который пострадал на этом пляже, за каждого раненого».

По факту обстрела Севастополя Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК). Губернатор города объявил 24 июня днем траура.