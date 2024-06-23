Минобороны России заявило, что ответственность за обстрел Севастополя ракетами ATACMS, в результате которого погибли три человека, лежит на США и Украине.

В сообщении российского военного ведомства говорится, что все «полетные задания», в рамках которых применяются американские ракеты ATACMS, «вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США».

«Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен», — говорится в заявлении Минобороны.

По данным ведомства, Севастополь атаковали пять ракет, четыре из которых были перехвачены, а пятая сдетонировала в воздухе, что привело к многочисленным жертвам среди жителей города.

«Подобные действия не останутся безответными», — добавили в Минобороны.

Севастополь подвергся ракетной атаке днем 23 июня. Ракеты в направлении Севастополя были выпущены из Николаевской области, сообщил телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука.

В результате падения обломков ракет погибли пятеро человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В числе погибших оказалась девятилетняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова.

По данным Минздрава, при обстреле Севастополя пострадали по меньшей мере 124 человека, из них 27 — дети. Пятеро детей находятся в реанимации, сообщил Развожаев. Ранения получили граждане, находившиеся на пляже и прилегающих территориях.

«Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы», — сказал Развожаев.

По словам губернатора, практически сразу после атаки на Севастополь ему позвонил президент России Владимир Путин и выразил соболезнования семьям погибших. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер после обстрела находится в контакте с руководством социального блока правительства и здравоохранения, а также военными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские военные неслучайно выбрали для обстрела Севастополя день Святой Троицы. По ее словам, ВСУ совершают «буквально ритуальные» преступления, которые совпадают с большими праздниками.

По факту ракетной атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму днем траура.