Украина, получившая от Европы первую партию истребителей F-16, вероятно, сможет вооружить их дальнобойными крылатыми ракетами JASSM, к поставке которых, по данным Politico, «открыта» администрация США. Когда и как, по мнению военных экспертов, Киев может начать применять эти самолеты, в чем их сильные и слабые стороны и представляют ли они угрозу для воздушно-космических сил России, — в материале RTVI.

Что представляет собой F-16 и какие аналоги есть у России

F-16 — это легкий одномоторный сверхзвуковой многоцелевой истребитель четвертого поколения. Впервые поступил в ВВС США в конце 1970-х годов, но в настоящее время ими больше не используется и производится в обновленных версиях только на экспорт. Согласно сайту European Security & Defence, то, что начала получать от стран НАТО Украина, — это модернизированные самолеты F-16AM/BM, которые имеются как в одноместном, так и в двухместном вариантах.

По словам экспертов, F-16 — это изрядно устаревший самолет, несмотря на все модернизации, которые он прошел. Его можно сравнить с российским МиГ-29.

Как рассказал RTVI Валерий Ширяев, в процессе модернизации F-16 получил те средства связи, которые позволяют ему работать в единой системе управления войсками. «То есть, все то, что разведка НАТО видит и передает, летчик получает сразу и немедленно принимает решение о применении оружия», — пояснил он.

При этом у F-16 нет преимуществ перед российскими самолетами, которые и гораздо более современные (за исключением фронтовых бомбардировщиков Су-24), и превосходят его по многим параметрам, в том числе по дальности обнаружения радиолокационной станции.

«Сила F-16 — в другом. Он применяет современное вооружение. На любую, скажем, колесную платформу, даже если это просто телега, можно установить самые современные ракеты. Здесь — то же самое. Этот самолет может стрелять самыми современными американскими ракетами “воздух-воздух”, последними версиями AIM-120D с дальностью до 180 км в воздушном бою», — пояснил он.

По имеющимся сообщениям, украинские летчики пока не получили такие ракеты, но, как уверен Ширяев, «обязательно получат их по мере освоения самолетов».

Генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с RTVI указал на то, что переданные Украине варианты F-16, «во-первых, старого образца, во-вторых, обладают малым ресурсом». «Вместо того, чтобы их утилизировать непосредственно у себя, в Нидерландах или где-то еще, их просто передали сюда, с полной уверенностью, что они будут утилизированы здесь», — высказал мнение Липовой.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии «Ленте.ру» заявил, что «это просто голый самолет».

«F-16 должны работать в связке с системой ПВО, с тяжелыми истребителями и таким образом завоевывать огневое и воздушное превосходство. Но на Украину они уходят не в той комплектации, которая актуальна сегодня. <…> Не представляю даже, что он сможет изменить с учетом того, что поставлено всего 10 истребителей», — заключил Матвийчук.

Почему Украине передают именно F-16 и почему так мало

Число переданных Украине самолетов официально не объявлялось. Источник The Times утверждал, что их пока шесть, The Economist написал о десяти. Президент Украины Владимир Зеленский в июле заявил, что «даже 50 штук — это ничто», и что его стране нужно 128 таких истребителей. Четыре страны НАТО — Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия — обещали передать Украине в общей сложности около 80 истребителей F-16. Большинство из них появятся там не раньше 2025 года. Еще несколько стран, включая США, Великобританию и Румынию, в течение месяцев ведут на своих территориях обучение украинских летчиков.

По оценке Валерия Ширяева, чтобы установить паритет в воздухе с Россией, украинским ВВС необходимо не менее 200 истребителей F-16, не менее 600 подготовленных летчиков и около полутора тысяч квалифицированного персонала аэродромного обслуживания. Он назвал все это «очень тяжелой задачей».

Эксперты объясняют выбор F-16 тем, что эти устаревшие, по большому счету, самолеты сейчас заменяются в европейских странах НАТО на современные американские малозаметные истребители пятого поколения F-35. Из-за этого, как считает Сергей Липовой, те страны, которые согласились передать свои F-16 Украине, «еще больше попали в зависимость от Америки», которая «бесплатно ничего не дает». «Более современные самолеты стоят втридорога по сравнению с F-16, поэтому еще неизвестно, кому больше пользы», — рассуждает он.

Как полагает Ширяев, именно потому, что истребитель F-16 подлежит замене по всей Европе, его «в общем, не так жалко, даже если этот самолет потерпит ущерб для своей репутации».

В то же время для НАТО важно не допустить быстрых потерь F-16 на Украине в результате скороспелых решений, потому что это может привести к очень тяжелым последствиям для репутации F-16 и его производителя на международном рынке, продолжил он.

«Поэтому поставка десяти или шести самолетов — это очень правильная политика. Именно натовцы сейчас ее определяют. Они эту кашу горячую едят очень грамотно — с краешка и маленькими глотками. Потому что никто не знает, сможет ли Украина сейчас вообще защитить тот десяток самолетов, которые к ним попали», — сказал эксперт.

Он напомнил, что поставки Украине танков Leopard и Abrams были «рационализированы», как только стало понятно, что они «ничего не держат на фронте и фиксируются только их потери». «Их поставляют сейчас в небольших количествах, потому что на будущих торгах, на международных выставках, где они будут продаваться в дальнейшем, сказать будет уже нечего», — констатировал Ширяев.

Проблема укрытий для F-16

То, что первая партия F-16 была передана украинским войскам только в июле 2024 года, «на самом деле, вытекает из обстоятельств, непреодолимых для Украины», продолжил Валерий Ширяев.

Помимо того, что, по словам российских летчиков, это в целом «капризный самолет» — то есть требовательный к инфраструктуре и обслуживанию, существует большая проблема в плане его защиты от российских дальних ударов, указал он.

Как рассказал эксперт, перед прибытием F-16 на Украине должны были построить для них специальные укрытия от ударов российских баллистических крылатых ракет.

«Есть два вида таких укрытий — либо железобетонные тяжелые укрытия особой марки бетона и стали, очень дорогие, их сложно строить, либо более легкие укрытия, заглубленные в землю, в каменно-земляном обваловании, они возводятся быстрее, но их тоже видно со спутника. Я думаю, российское командование знает, в каких местах такие укрытия строились», — полагает Ширяев.

Он добавил, что имеются в виду и средства ПВО — для защиты аэродромов туда поставили дополнительные американские батареи ПВО Patriot.

По словам Ширяева, только при наличии таких укрытий и возможности спасти эти самолеты от дальних ударов специалисты НАТО будут принимать решение о дальнейших поставках F-16 на Украину.

Представляют ли F-16 угрозу для ВКС России

Эксперты уверены, что поступившие на Украину F-16 в настоящее время не представляют никакой угрозы для российских воздушно-космических сил.

Сергей Липовой отметил, в первую очередь, «смехотворно малое» количество этих самолетов у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«То количество самолетов, которое поставил Запад сейчас непосредственно на Украину — это, во-первых, смехотворно мало. Во-вторых, недоученность и недостаточная обученность летного состава тоже будет играть свою роль в плане того, что серьезной угрозы именно для наших ВКС они представлять не будут», — убежден он.

Единичные самолеты, полученные Украиной, «будут потенциально целью номер один», сказал генерал-майор авиации.

«Они будут в кратчайшее время уничтожены нашими ракетчиками, нашими подразделениями артиллеристов и так далее. Все аэродромы, на которых способны базироваться F-16, пристреляны. Как только там что-то появится, по этим аэродромам будет нанесен удар <…>. Эти самолеты легче уничтожить на земле, либо вывести из строя, нежели ловить их потом в воздухе», — заявил Липовой.

Валерий Ширяев также указал на этот аспект.

«Самое главное — охота за этим самолетом уже началась. Она началась, как только появилось первое сообщение, что он поступил на Украину. Российские средства дальнего огневого поражения достают до любого аэродрома на территории Украины», — отметил он.

Когда и как ВСУ могут начать применять F-16

Валерий Ширяев уверен, что тактику применения этих самолетов Украиной будут определять в основном американцы.

«Это очень сложная система. У украинцев нет права голоса, так как у них нет самого главного — опыта боевой эксплуатации этого самолета. Это не их самолет, они его в глаза никогда не видели», — пояснил он.

С учетом всех обстоятельств, воздушных боев с участием F-16 в ближайшее время не будет, считает собеседник RTVI.

«Украинцы будут их осваивать очень не спеша, потихоньку, под руководством экспертов НАТО. До воздушных боев в ближайшее время, я думаю, они не дойдут. Они будут действовать осторожно, будут пробовать свои возможности, отгонять российские самолеты от границы дальнобойными ракетами из глубины территории, чтобы те не сбрасывали планирующие бомбы на линии фронта, и попробуют достичь каких-то минимальных результатов», — рассуждает военный эксперт.

Анатолий Матвийчук тоже усомнился в том, что ВСУ рискнут применить F-16 в открытом воздушном бою или даже «из засады».

«Ну совершат они пару удачных вылетов, а потом их все равно собьют. Думаю, что в итоге эти самолеты используют как воздушные платформы для запуска ракет, но истребители все равно быстро обнаружат и уничтожат. Проблема в том, что F-16 слишком уступают российским ПВО, они будут раскрыты сразу же», — сказал отставной полковник.

Сергей Липовой расценил презентацию этих самолетов президентом Украины Владимиром Зеленским как «пиар и блеф».