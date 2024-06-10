Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут решить задействовать американские истребители F-16 для ударов по Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областям, а также по Краснодарскому краю. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он считает, что иностранные истребители, которые Киеву пообещали поставить западные страны, будут размещать в Польше и Румынии.

«Они будут атаковать наши старые территории, сопредельные — это Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области и Краснодарский край. Базироваться истребители могут в Польше и Румынии. F-16 — капризные самолеты, и для них бетонка не подходит», — предположил Дандыкин.

Эксперт также допустил, что десятки истребителей могут появиться на военных базах уже в конце июня или в июле.

По мнению Дандыкина, сейчас Киев будет сосредотачиваться на авиации и атаках с воздуха, поскольку Запад перешел на поставки такой техники. В начале конфликта ВСУ получали преимущественно танки, но российская армия многие из них уничтожила, отметил он.

«Сначала они получали танки — Abrams, Leopard. Но все они были уничтожены российской армией. Теперь мы будем сбивать самолеты. Истребители ВСУ дали за просто так, вполне вероятно, что и пилоты там будут не только украинцы», — заключил Дандыкин.

Поставки истребителей F-16 ВСУ

Утром 10 июня стало известно, что Киев планирует разместить часть поставленных ему Западом истребителей F-16 за рубежом. Как отметил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, подобные меры необходимы для защиты техники — чтобы она не стала «мишенью» для России на украинских аэродромах.

Кроме того, размещенные в других странах F-16 будут резервом в случае неисправности и замены самолета, сообщил начальник авиации ВСУ.

«Для того чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут», — отметил Голубцов.

F-16 — самый массовый истребитель четвертого поколения из-за своей сравнительно невысокой стоимости и боевых характеристик. С начала производства в 1973 году было создано более 4,5 тыс. этих самолетов в различных модификациях.

В начале июня нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен рассказала, что Амстердам в скором времени передаст Киеву 24 истребителя F-16 для нанесения ударов по военным целям в России.

В августе 2023 года Reuters сообщало, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16, имеющихся на балансе Дании и Нидерландов. После этого передачу истребителей ВСУ также поддержали Норвегия и Бельгия.

В начале июня 2024 года директор уральской компании «Форэс» Сергей Шмотьев пообещал выплатить денежное вознаграждение в размере 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16.