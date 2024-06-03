Нидерланды разрешат Украине использовать поставленные ей истребители F-16 для нанесения ударов по военным целям на территории России. Об этом заявила глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен, слова которой приводит Politico.

По словам министра, Амстердам передаст Киеву 24 истребителя и не будет устанавливать ограничений на их использование, в отличие от Бельгии. Премьер-министр этой страны Александр де Кроо в конце мая предупредил Украину о недопустимости полетов F-16 в российском воздушном пространстве.

«Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем что-то Украине, они могут это использовать. Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они будут использовать это для выбора военных целей», — сказала Оллонгрен.

МИД Нидерландов в конце мая также сообщал, что Украина сможет использовать F-16 «для самообороны». До этого разрешение на использование истребителей дала Дания.

После того как США, производящие F-16, одобрили их поставку Украине, о намерении передать ей эти истребители объявили уже четыре страны — Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. По словам украинского президента Владимира Зеленского, от Копенгагена и Амстердама Киев получит более 60 таких самолетов; от Осло, по разным оценкам, 12 или менее десяти. Бельгия обещала предоставить Украине 30 истребителей F-16, но запретила их использование за пределами Украины. Первые F-16 должны появиться на Украине уже в июне или июле 2024 года, писал Reuters со ссылкой на источник.

В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставка F-16 Украине станет для России «преднамеренным сигнальным действием НАТО в ядерной сфере».

«Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все», — сказал он в интервью РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что истребители F-16 не смогут переломить ситуацию на поле боя.