Министерство обороны Швеции объявило о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи с начала боевых действий. В числе прочих вооружений Киев впервые получит самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW&C с радарами ASC-890 Erieye.

Новый пакет помощи Украине ― 16-й по счету ― оценивается в 13,3 млрд крон (около $1,3 млрд). Помимо самолетов ДРЛО Киев получит весь шведский парк бронетранспортеров PBV 302, артиллерийские боеприпасы и авиационные ракеты средней дальности AMRAAM.

«ASC 890 предоставляет Украине совершенно новые возможности для ведения радиолокационной разведки и управления боевыми действиями против целей в воздухе и на море. Усиливается способность Украины выявлять и поражать цели на большой дальности», — говорится в пресс-релизе шведского Минобороны.

Ракеты AMRAAM предоставляются Украине в рамках сотрудничества с США. Это основное вооружение истребителей F-16, которые Украине рассчитывает получить в этом году. AMRAAM могут использоваться как на самолетах, так и в наземных системах противовоздушной обороны, отметили в Минобороны Швеции.

В ведомстве признали, что передача этих вооружений Украине повлечет за собой «временное снижение обороноспособности» Швеции, которое планируется компенсировать закупкой новой техники.

Наибольшее влияние на украинскую противовоздушную оборону окажет передача самолета ДРЛО, заявил на пресс-конференции в Стокгольме министр обороны Швеции Пол Йонсон.

«Он станет важным вкладом, добавив возможности, которых у Украины сейчас нет», — сказал министр, слова которого приводит Bloomberg.

По данным агентства, Украина получит два таких самолета. Они могут использоваться для обнаружения беспилотников, ракет, самолетов и морских целей.

Erieye способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 450 км, дальность обнаружения объектов на поверхности моря составляет 350 км, пишет «Би-би-си» со ссылкой на данные Saab. Самолет способен заметить цель размером с водный мотоцикл.

Что пишут российские военкоры

Репортер ВГТРК Евгений Поддубный: «Передача Швецией двух самолетов дальней радиолокационной разведки ASC 890 Киеву существенно усилит потенциал Украины в области управления боевыми операциями против воздушных и морских целей.

Согласно ТТХ (тактико-техническим характеристикам. — Прим. RTVI), воздушные радары данного типа способны обнаруживать цели на расстоянии до 400 км, что, к слову, позволит киевскому режиму не задействовать их над территорией Украины, а следить за обстановкой из воздушного пространства соседних стран».

Телеграм-канал Fighterbomber: «У меня вопросов немного. Спрятать их [самолеты] в отличии от Миг-29 невозможно. Защитить тоже. Летать они нормально смогут лишь над территорией других стран, где и так хватает Аваксов (авиационных комплексов радиообнаружения и наведения. — Прим. RTVI), работающих в интересах [украинцев]. Поэтому я лично всю глубину-глубин понять не могу».

Военный блогер Андрей Червонец: «Самолеты имеют радиус обнаружения целей до 350-400 км. Вероятно, борты этого типа будут использоваться для управления и наведения комплексов ПВО западного производства. <…> Функционально самолет является аналогом российского Ил-20М и А-50».