Глава МИД России Сергей Лавров назвал «шантажом» и «игрой с огнем» споры о применении британских ракет Storm Shadow для ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Его слова передает РИА Новости.

Лавров убежден, что дискуссии о применении дальнобойных ракет для ударов по России — попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации.

«Но на самом деле это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации, Запад, по-русски говоря, нарывается. Мне кажется, это уже очевидно всем», — заявил глава российского ведомства.

Он добавил, что участники подобных обсуждений «как дети малые, со спичками балуются».

«Это очень опасная штука для взрослых дядек и тетек, которым доверено ядерное оружие в той или иной западной стран», — подчеркнул Лавров.

Ранее The Guardian выяснила, что Украина добивается разрешение Запада на использование ракет Storm Shadow для поражения целей в глубине территории России. «Высокопоставленные лица» в Киеве заявили, что «демонстрационная атака» этими ракетами может показать российскому руководству, что расположенные непосредственно вблизи Москвы военные объекты находятся под угрозой прямых ударов.

Неназванный высокопоставленный чиновник из украинского правительства выразил мнение, что Россия рассмотрит возможность переговоров лишь в том случае, если посчитает, что Украина способна «угрожать Москве и Санкт-Петербургу».

Между тем The Guardian отмечает, что Киев добивался разрешения на использование Storm Shadow против целей на территории России «месяцами», однако такая «высокорискованная стратегия» пока не пользуется поддержкой США. В то же время растет убеждение, что главная надежда украинской стороны заключается в контратаке, указывает газета.

Politico утверждает, что на этой неделе глава украинского Минобороны Рустем Умеров и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак должны посетить Вашингтон и представить американской администрации обновленный список целей для ударов по России. Издание называет это «последней надеждой» Киева убедить США снять ограничения на использование американского оружия на территории России.

Американские власти с начала боевых действий на Украине опасаются, что отмена запрета может спровоцировать эскалацию конфликта. Кроме того, они предполагают, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения для хода конфликта, поскольку Россия «переместила свои самые важные цели, включая самолеты, подальше от границы и вне зоны досягаемости».

При этом Киев определил несколько важных целей, которые ВСУ могут поразить с помощью ракет, предоставленных США, говорят собеседники Politico.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя 26 августа массированный ракетный удар России по Украине, призвал страны Запада снять ограничения для нанесения ударов по России.