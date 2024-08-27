США и Украина ведут переговоры об увеличении глубины ударов по территории России американским оружием, но эти обсуждения не будут выносить на публику. Об этом в ходе брифинга рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Отвечая на вопрос о желании украинских властей расширить для них зону атаки, представитель Белого дома отметил, что это давняя просьба президента Украины Владимира Зеленского, которую Вашингтон понимает. Однако, по словам Кирби, пока позиция США не перетерпела изменений.

«Он высказывал нам свои беспокойства в частном порядке, и он, конечно, высказывал их всем публично, и мы понимаем, почему он это делает — его страна находится под ударом. Но, как я уже много раз говорил, мы будем продолжать переговоры с Украиной, но будем вести их в частном порядке», — заявил Кирби.

В пятницу, 23 августа, он во время брифинга в том же ключе прокомментировал журналистам вопрос глубины ударов по российским территориям.

«Мне сегодня нечего сказать о каком-либо сдвиге в политике в ту или иную сторону. И, разумеется, никаких новых политических решений не принято», — утверждал представитель Белого дома.

Кроме того, он не подтвердил применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских РСЗО HIMARS в Курской области. Кирби заверил, что пока Вашингтон не давал Киеву новых распоряжений о применении оружия США на российской границе.

В субботу, 24 августа, издание The Guardian сообщило, что украинские власти хотят применить западные ракеты большей дальности Storm Shadow в качестве «демонстративной атаки» и для поражения целей внутри России. По мнению украинского руководства, это быстрее приведет Москву за стол переговоров. Высокопоставленные украинские чиновники также допустили, что удар может быть нанесен по военным объектам в районе Москвы.

Заседания по украинскому вопросу

В то же время глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил о планах встретиться с главами МИД и Минобороны государств Евросоюза на неформальной встрече 29 августа. Об этом он рассказал в своем аккаунте в соцсети X. Боррель отметил, что Киеву «немедленно» нужно предоставить новые системы противовоздушной обороны (ПВО) и именно этому будет посвящена скорая встреча.

Также западные страны запросили заседание Совета безопасности (СБ) ООН по вопросу помощи Украине на 28 августа. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Дав себе время немного развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 28 августа», — написал он в телеграм-канале.

Россия, в свою очередь, также запросила заседание в СБ ООН по поставкам западного оружия Украине, уточнил Полянский. Мероприятие должно состояться 30 августа.

В ночь на 26 августа и утром на Украине звучала воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о работе ПВО и взрывах в Киеве, Житомире, Виннице, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Луцке и Одессе, а также в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях и Запорожье.

Минобороны России отчиталось, что утром 26 августа российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. «Все назначенные цели поражены», — сообщили в ведомстве.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрела повреждения получила энергетическая инфраструктура в 15 областях. Зеленский назвал эту российскую атаку «одной из крупнейших».

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал массированный удар по Украине ответом в том числе на вторжение ВСУ в Курскую область. По его словам, «будет продолжение».