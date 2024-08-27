Киев предоставит высшим должностным лицам по национальной безопасности США список дальних целей в России для ударов, пишет Politico cо ссылкой на источники. По мнению украинских чиновников, ВСУ смогут поразить эти объекты, если Вашингтон снимет ограничения на использование американского оружия.

Politico напоминает, что ранее Киев уже называл Вашингтону некоторые потенциальные цели, однако этот список должен быть более проработанным. Издание называет его «последней попыткой» украинской стороны убедить США снять ограничения на использование американского оружия на территории России.

Как отмечают источники издания, на этой неделе глава украинского Минобороны Рустем Умеров и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак должны посетить Вашингтон и представить американской администрации обновленный список.

Власти США предполагают, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения для хода конфликта, поскольку Россия «переместила свои самые важные цели, включая самолеты, подальше от границы и вне зоны досягаемости». Но Киев определил несколько важных целей, которые ВСУ могут поразить с помощью ракет, предоставленных США, говорят собеседники Politico.

Почему США опасаются снимать ограничения на использование оружия для ВСУ

Politico отмечает, что украинские чиновники давно просили администрацию Байдена снять ограничения на использование американского оружия, чтобы ВСУ было легче вести наступательные операции на территории России и оттеснить российские войска от границы. Вашингтон же с начала боевых действий опасался, что отмена запрета может спровоцировать эскалацию конфликта.

Украинские чиновники и законодатели настаивают на том, что снятие всех ограничений крайне необходимо для военных действий страны, поскольку это даст ВСУ большую свободу в ведении боевых действий против России внутри собственных границ, пишет Politico.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский, комментируя массированный ракетный удар России по Украине, обратился к странам Запада, призвав снять ограничения для нанесения ударов по России.

«Мы наконец-то должны прийти к совместному уничтожению ракет и дронов. <…> В разных наших регионах Украины мы смогли бы сделать гораздо больше для защиты жизни, если бы авиациях наших европейских соседей работала вместе с нашей», — сказал глава государства.

В этот же день на брифинге с журналистами официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в политике США в отношении ограничений «нет никаких изменений».

«Мы будем продолжать разговоры с украинцами, но будем вести их в частном порядке», — подчеркнул Кирби.

По данным Politico, некоторые украинские законодатели и чиновники видели признаки того, что в администрации Байдена рассматривают возможность снятия ограничений в ближайшие дни. Неназванный демократ также заявил, что американские чиновники изучают просьбу Киева. Белый дом официально не заявлял, что обсуждает какой-либо план по изменению своей политики.

В конце мая США, Германия и Франция разрешили украинским войскам использовать западное оружие для ударов по военным объектам, «но только в Харьковской области».

В июне Байден заявил, что ВСУ могут использовать американское оружие вблизи границы, когда вооружения российской армии «используются по другую сторону границы для нанесения ударов по конкретным целям на Украине».

«Мы не разрешаем удары на 200 миль вглубь России и не разрешаем удары по Москве и Кремлю», — сказал Байден.

В июле, по итогам саммита НАТО, американский лидер сообщил, что Вашингтон позволил Киеву наносить удары по российской территории на малую дистанцию, но в дальнейшем снятии ограничений нет необходимости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, не раз призывал разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по объектам на территории России.

Британская газета The Telegraph в августе писала, что правительство Великобритании не разрешило ВСУ применять ракеты большой дальности Storm Shadow в Курской области. Премьер-министр Кир Стармер заявлял, что ракеты должны «использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом», но Киев вправе «сам решать, как их использовать в оборонительных целях».