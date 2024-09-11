В США обсуждают вопрос, разрешить ли Украине применять дальнобойное оружие западного производства для ударов по территории России. По данным Axios, Киев может получить разрешение применять американские ракеты ATACMS. Президент США Джо Байден заявил, что его администрация «сейчас занимается» этим вопросом. Однако координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире CNN утверждал, что позиция Вашингтона не изменилась.

«Мы ничего не исключаем»

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о том, снимет ли Вашингтон ограничения на применение американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, заявил, что его администрация «сейчас этим занимается», сообщает Reuters.

Ранее сегодня, 10 сентября, в Лондоне прошла совместная пресс-конференция госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми. На ней обсуждалась военная поддержка Израиля и Украины. Лэмми сообщил, что в течение недели они с Блинкеном поедут в Киев.

Глава Госдепа анонсировал встречу президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которая состоится в Вашингтоне в конце недели. По словам госсекретаря, главы стран примут решение о дополнительной военной поддержке Киева с учетом итогов визита Блинкена и Лэмми на Украину.

Госсекретарь США пояснил, что Вашингтон учтет пожелания украинского руководства, но пока не готов анонсировать решение, поскольку это может «сыграть на руку российскому лидеру Владимиру Путину».

«Мы ничего не исключаем. Но когда мы выносим решение, то хотим быть уверены, что это будет способствовать достижению того, чего пытаются добиться украинцы», — заявил Блинкен.

По его мнению, сейчас «Россия представляет наибольшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны». Блинкен добавил, что предстоящая зима может стать «критическим моментом» для Украины, поскольку Россия активно уничтожает объекты ее энергетической инфраструктуры.

«Скажут, что разрешают»

Журналист Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на председателя комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола утверждает, что Блинкен и Лэмми 11 сентября поедут в Киев, чтобы снять ограничение на удары ВСУ вглубь России.

«Майкл Маккол рассказал мне в интервью: “Я говорил с Блинкеном два дня назад, он поедет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы по сути сказать, что они разрешают им [нанести удары по России дальнобойным оружием]”», — говорится в посте Бруфке в социальной сети Х.

«Наш подход не изменился»

Перед выступлением Блинкена на пресс-конференции в Лондоне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала CNN заявил, что США по-прежнему выступают против применения американского дальнобойного оружия по целям на территории России.

«В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно — не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход», — заверил Кирби.

Такое же заявление координатор Белого дома делал по итогам заседании контактной группы на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Там президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал западных партнеров снять ограничения на удары дальнобойным оружием.

Глава Пентагона Ллойд Остин пояснил, что США разделяют испытываемое Украиной «ощущение срочности» на поле боя, но не считают, что удары западным оружием вглубь России позволят ВСУ переломить ситуацию.

По данным американского Института изучения войны (ISW), если Вашингтон снимет ограничения для Киева на применениe ATACMS, в зоне риска окажутся Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Липецкая, Тамбовская, и Калужская области. Кроме того, под удар могут попасть 245 российских военных объектов, включая 16 аэродромов.

Президент России Владимир Путин, комментируя обсуждения вокруг потенциальных ударов вглубь России, призывал представителей НАТО, «особенно в малых странах Европы», отдавать себе отчет, «с чем они играют». Глава российского МИД Сергей Лавров счел «шантажом» и «игрой с огнем» споры о применении британских ракет Storm Shadow для ударов по Москве и Санкт-Петербургу.