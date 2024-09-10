Обслуживающие Харьков и Харьковскую область теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) «фактически уничтожены». Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В связи с этим регион оснащают мобильными котельными мощностью 1МВт, рассказал Шмыгаль. Такой же подход, по его словам, применяется в других городах страны. Кроме того, зарубежные партнеры Киева профинансировали закупку оборудования распределенной генерации мощностью 170 МВт на €560 млн, сообщил украинский премьер.

По его словам, дефицит генераторов «уже не измеряется в десятках тысяч», как в 2023 году, но потребность в них все еще велика. Всего на Украине запущено 16,5 тыс. генераторов, ими оборудовано 80% школ и все больницы, добавил премьер.

«Общая неотложная потребность в генераторах большой мощности составляет примерно 1 800 штук, также нам еще нужно 569 когенерационных установок», — цитирует Шмыгаля «Интерфакс-Украина».

В начале сентября Шмыгаль выразил мнение, что Украина сможет «пройти зиму без отключений», если энергообъекты страны не получат значительных повреждений. В начале июня премьер говорил, что в рабочем состоянии на Украине остается только 27% крупных тепловых электростанций (ТЭС).

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью ТСН, что полностью разрушить украинскую энергосистему «почти нереально», но «сделать тяжелой жизнь можно».

В конце августа Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот обстрел «одним из крупнейших» с начала боевых действий. Шмыгаль говорил о повреждении энергообъектов в 15 областях страны.