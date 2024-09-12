Великобритания решила позволить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям на территории России, сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

По словам источников издания, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не стали бы 11 сентября посещать Киев, если бы не было принято «положительного решения» по вопросу применения Storm Shadow.

Хотя решение «в частном порядке» уже принято, о нем, как ожидается, не будет публично объявлено 13 сентября, когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, пишет газета.

По информации издания, вероятно, что останутся в силе ограничения на использование Украиной ракет, имеющих дальность не менее 190 миль (305 км), что позволит избежать «безрассудных или ненужных атак».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 сентября допустил, что на Западе уже принято решение разрешить Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами. По словам Пескова, в СМИ «просто ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения».

Отвечая на вопрос о том, снимет ли Вашингтон ограничения на применение американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, Байден 10 сентября заявил, что его администрация «сейчас этим занимается». В то же время координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире CNN утверждал, что позиция Вашингтона по ударам вглубь России «не изменилась».

США хотят узнать стратегию Киева

По сообщению агентства Bloomberg, США готовы разрешить Киеву использовать западное оружие большой дальности для ударов по России лишь после того, как получат от украинского президента Владимира Зеленского стратегию нанесения таких ударов.

По словам неназванных собеседников агентства, Блинкен и Лэмми в ходе визита в Киев 11 сентября планировали выяснить у Зеленского и его команды «долгосрочный план» действий Украины на следующий год. Это помогло бы им узнать цели ВСУ на российской территории и понять, как Запад может способствовать их достижению, говорится в публикации.

Источники Bloomberg уверены, что на этой неделе «никаких существенных изменений» в позиции Вашингтона не ожидается. Лидеры США и Великобритании обсудят этот вопрос на встрече 13 сентября, отметило агентство.

По словам источников, решение о нанесении украинскими ВС ударов вглубь России, вероятнее всего, не будет принято до саммита ООН в Нью-Йорке в конце сентября. Зеленский уже заявил о намерении на полях Генассамблеи ООН вновь попросить Байдена о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия, пишет Bloomberg.

Президент Владимир Путин, комментируя обсуждения вокруг потенциальных ударов вглубь России, призывал представителей НАТО, «особенно в малых странах Европы», отдавать себе отчет, «с чем они играют».